Bắt 12 người trong đường dây trộm, tiêu thụ 2.700 con mèo

(VTC News) -

Video: Công an TP.HCM khởi tố 12 người trong vụ trộm, tiêu thụ 2.700 thú cưng.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 người về hành vi “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại xã Đông Thạnh và các địa bàn lân cận.

12 bị can trong vụ trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo. (Ảnh: Công an TP.HCM)

12 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Lưu Thanh Bình (SN 1987); Võ Hoài Nam (SN 2005); Nguyễn Đình Huy (SN 2007); Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004); Bùi Thanh Hào (SN 2004); Lê Nguyễn Duy Anh (SN 2008); Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2008); Nguyễn Gia Hân (SN 2009); Trần Hoàng Kịp (SN 2008); Hà Tiến Đạt (SN 2009); Lê Minh Phát (SN 2008); N.H.M.H. (SN 2010).

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra, những người này khai nhận đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý người có biểu hiện nghi vấn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm hoạt động trộm cắp vật nuôi vào ban đêm.

Qua xác minh, công an xác định hoạt động này diễn ra tại nhiều địa bàn, gồm xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây, gây ảnh hưởng đến tài sản của người dân và tình hình an ninh, trật tự.

Kết quả điều tra xác định Lưu Thanh Bình (SN 1987, thường trú tại TP Cần Thơ) là người thu mua mèo sống, tập kết tại căn nhà số 34/44 đường TX39, khu phố 17, phường Thới An, TP.HCM để bán lại.

Bình móc nối với một số người để thu mua mèo do trộm cắp mà có. Những người này tiếp tục rủ rê, kết nối thêm người khác, tổ chức bắt trộm mèo rồi bán lại cho Bình, hình thành đường dây trộm cắp, thu gom và tiêu thụ mèo tại nhiều địa bàn.

Công an TP.HCM trao trả thú cưng trong vụ vụ trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo nhà. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo công an, những người tham gia chia thành các nhóm nhỏ, phân chia địa bàn, sử dụng xe máy di chuyển đến các khu dân cư để tìm và bắt vật nuôi.

Thời gian hoạt động chủ yếu từ 23h hôm trước đến 4h hôm sau, lợi dụng lúc người dân nghỉ ngơi, đường phố vắng người. Các bẫy mèo được tự chế hoặc mua từ Bình.

Sau khi bắt được mèo, những người này nhanh chóng thu gom, rời khỏi khu vực rồi mang đi bán. Theo lời khai, trung bình mỗi nhóm bắt trộm khoảng 4-10 con mèo mỗi đêm.

Ngày 8/7, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hoạt động của nhóm này, thu giữ 50 con mèo các loại, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi các loại, 13 điện thoại di động, 7 xe máy, 2 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng tiền mặt. Công an đồng thời triệu tập những người liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, những người bị bắt khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài số mèo do nhóm này cung cấp, Bình còn thu mua mèo từ nhiều người khác để bán lại.

Ngay sau khi thu giữ số mèo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu. Đến nay, lực lượng chức năng đã trao trả 13 con mèo cho 13 người dân.

Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS hỗ trợ tiếp nhận, đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh.

Công an TP.HCM đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS tại số 54 đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp, thu gom, tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có.

Cơ quan công an cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, không thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Những hành vi móc nối, đặt hàng, cung cấp công cụ để trộm cắp hoặc thu mua, tiêu thụ vật nuôi biết rõ do phạm tội mà có sẽ bị điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.