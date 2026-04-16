Bắt 2 thanh niên mang bình xịt hơi cay, ớt bột đi trộm chó

Công an xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), xác nhận, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 người có hành vi trộm chó cùng nhiều tang vật như bình xịt hơi cay, dây thép, ớt bột.

Cụ thể, lúc 0h15 ngày 16/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tổ công tác của Công an xã Lệ Thủy phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, họ xác định 2 người này mang theo 3 con chó (bị quấn băng keo ở mõm, tổng trọng lượng khoảng 49kg) và 2 bình xịt hơi cay, 1 chai nhựa chứa bột ớt, 4 cuộn dây thép cùng một số vật dụng khác.

N.NQ và N.V.H cùng 3 con chó bị trộm. (Ảnh: CA)

Lực lượng công an xác định danh tính 2 người có biểu hiện khả nghi này là N.N.Q. (sinh năm 1995, trú tại thôn Uẩn Áo, xã Lệ Thủy) và N.V.H. (sinh năm 1993, trú tại thôn An Xá, xã Lệ Thủy).

Bước đầu, hai người khai nhận việc trộm cắp 3 con chó ở xã Lệ Thủy để bán lấy tiền tiêu xài; các dụng cụ mang theo được sử dụng cho mục đích bắt trộm chó.

Cách đây 4 ngày, Công an TP.HCM cho biết, công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp vật nuôi đạt nhiều kết quả đáng chú ý ngay trong những tháng đầu năm 2026. Cụ thể, trong quý 1, lực lượng chức năng phát hiện 12 vụ với 31 người có hành vi trộm cắp chó, mèo.

Điển hình là vụ bắt giữ Trần Văn Bình (46 tuổi, ở TP.HCM) vào ngày 26/3. Trước đó, một người dân tại phường Bình Tân trình báo bị mất trộm con chó giống bandog lai nặng 38kg, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Qua truy xét, công an xác định Bình là thủ phạm.

Trần Văn Binh khai nhận mình đã thực hiện trót lọt một vụ trộm chó becgie khác vào tháng 1/2026.

Ngoài chó, những kẻ trộm vật nuôi còn nhắm đến mèo cảnh giá trị cao. Ngày 20/3, tại phường Phú Định, anh T.Q.Q. bị mất trộm một con mèo lông xám trị giá khoảng 3 triệu đồng. Công an sau đó nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hoài Thanh (20 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (22 tuổi). Nhóm này khai nhận do thiếu tiền tiêu nên đã chuẩn bị lưới, bao vải, chở nhau bằng xe máy đi săn lùng vật nuôi trên các tuyến đường vắng vào rạng sáng.

Sau khi bắt được mèo, Thanh đem rao bán trên mạng xã hội.