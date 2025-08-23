Bão số 5 Kajiki rất nguy hiểm, liên tục tăng cấp hướng về đất liền Trung Bộ

(VTC News) -

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 5 Kajiki rất nguy hiểm. Bão đang liên tục tăng cấp. Lúc 21h, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 165km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 12-13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h.

"Bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15-16. Bão chỉ tăng chậm lại hoặc giảm cấp khi tiếp cận đảo Hải Nam (Trung Quốc) và khi tiếp cận vùng ven biển nước ta do ma sát với đất liền", cơ quan khí tượng thông tin.

Dự báo đến thời điểm hiện tại, bão số 5 Kajiki sẽ đổ bộ đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong 48 giờ tới với cường độ mạnh cấp 11, giật 13.

Bản đồ dự báo quỹ đạo đường đi của bão số 5. (Nguồn: NCHMF)

Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đánh giá không kém cơn bão Yagi về gió mạnh và bằng, thậm chí còn cao hơn, mạnh hơn so với cơn bão Doksuri năm 2017 cũng có hướng di chuyển, tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của cơn bão số 5 là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Trước tình hình nguy hiểm của cơn bão số 5 Kajiki, chiều 23/8, cơ quan khí tượng thuỷ văn ban hành bản tin và nâng cấp độ thiên tai lên cấp 4 đối với vùng biển từ Thanh Hoá đến TP Huế và trên đất liền từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Đây là cấp độ rủi ro thiên tai rất nguy hiểm, có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Ngoài ra, tối 23/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành họp về công tác dự báo cơn bão số 5.

Tại cuộc họp Thứ trưởng Lê Công Thành nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo công tác dự báo cảnh báo về cơn bão số 5, các điều kiện và khả năng phát triển hoặc theo dõi các dấu hiệu suy giảm của cơn bão số 5.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Khí tượng thủy văn tập trung theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão. Ngoài dữ quan trắc trong nước cần khai thác thêm nguồn dự báo quốc tế, tối đa hóa hệ thống vệ tinh, radar trong khu vực. Không chỉ dựa vào các mô hình dự báo mà phải kết hợp tất cả số liệu thực đo để đánh giá sự thay đổi của cường độ bão.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, thành cung cấp kịp thời thông tin, thường xuyên giải thích rõ ràng thông tin cảnh báo, dự báo về bão cho chính quyền cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương mới triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

“Các địa phương cần sử dụng mọi kênh thông tin truyền thông cụ thể hóa, giải thích từng cấp gió ảnh hưởng thế nào đến công trình, nhà cửa để người dân chủ động ứng phó”, Thứ trưởng lưu ý.