  • Zalo

Miền Trung cấp tập chống bão Kajiki

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 24/08/2025 09:20:11 +07:00Google News
(VTC News) -

Các tỉnh miền Trung đang "chạy đua" với thời gian, cấp tập triển khai các phương án phòng chống trước khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Tại Hà Tĩnh, dự báo từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh có mưa to có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lưu lượng 200mm trong 3 giờ. Trước diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tất cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất ứng phó bão số 5 và mưa lũ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Tại Hà Tĩnh, dự báo từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh có mưa to có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lưu lượng 200mm trong 3 giờ. Trước diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tất cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất ứng phó bão số 5 và mưa lũ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng thấp trũng để kịp thời thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó; bố trí lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm; kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại trong khi có mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông; không để người dân vớt củi, đánh cá ở khu vực nguy hiểm... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng thấp trũng để kịp thời thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó; bố trí lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm; kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại trong khi có mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông; không để người dân vớt củi, đánh cá ở khu vực nguy hiểm... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ban Thường vụ chỉ đạo dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống mưa, bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Ban Thường vụ chỉ đạo dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống mưa, bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Lực lượng chức năng cùng người dân thực hiện chằng chống ứng phó với bão số 5.

Lực lượng chức năng cùng người dân thực hiện chằng chống ứng phó với bão số 5.

Tại Quảng Trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập 6 đoàn công tác trực tiếp về các địa bàn trọng điểm, vùng xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó với bão và mưa lớn.

Tại Quảng Trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập 6 đoàn công tác trực tiếp về các địa bàn trọng điểm, vùng xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó với bão và mưa lớn.

Từ hôm qua (23/8), lực lượng bộ đội biên phòng ra quân giúp dân chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn khi bão số 5 đổ bộ.

Từ hôm qua (23/8), lực lượng bộ đội biên phòng ra quân giúp dân chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn khi bão số 5 đổ bộ.

Công tác phòng chống bão đang được triển khai khẩn trương bởi chỉ sau chưa đầy 24 giờ hình thành trên Biển Đông, bão số 5 đã tăng 4 cấp. Đây là cơn bão rất mạnh, đi nhanh và nguy hiểm, hướng về đất liền các tỉnh miền Trung.

Công tác phòng chống bão đang được triển khai khẩn trương bởi chỉ sau chưa đầy 24 giờ hình thành trên Biển Đông, bão số 5 đã tăng 4 cấp. Đây là cơn bão rất mạnh, đi nhanh và nguy hiểm, hướng về đất liền các tỉnh miền Trung.

Lực lượng chức năng Quảng Trị hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh trú bão.

Lực lượng chức năng Quảng Trị hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh trú bão.

Tại TP Huế, các xã, phường đang tiến hành kiểm tra, rà soát với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là phương án, kịch bản ứng phó bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét

Tại TP Huế, các xã, phường đang tiến hành kiểm tra, rà soát với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là phương án, kịch bản ứng phó bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét

UBND thành phố ban hành kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2025, bao gồm: 20.000kg gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô, 100.000 chai nước đóng chai (loại 500ml)…

UBND thành phố ban hành kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2025, bao gồm: 20.000kg gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô, 100.000 chai nước đóng chai (loại 500ml)…

Lực lượng biên phòng tại TP Huế tất bật hướng dẫn tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú an toàn.

Lực lượng biên phòng tại TP Huế tất bật hướng dẫn tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú an toàn.

Đọc thêm
THẾ ANH
Bình luận
vtcnews.vn