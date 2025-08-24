Miền Trung cấp tập chống bão Kajiki

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng thấp trũng để kịp thời thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó; bố trí lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm; kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại trong khi có mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông; không để người dân vớt củi, đánh cá ở khu vực nguy hiểm... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
