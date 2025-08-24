Miền Trung cấp tập chống bão Kajiki

Tại Hà Tĩnh, dự báo từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh có mưa to có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lưu lượng 200mm trong 3 giờ. Trước diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tất cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất ứng phó bão số 5 và mưa lũ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại.