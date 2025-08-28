Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 3 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 3 V.League 2025-2026 diễn ra từ tối 27/8 với 4 trận đấu. Câu lạc bộ Ninh Bình tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng sau khi đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-1 ngay trên sân khách. Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Thanh Hóa chưa giành được chiến thắng nào, thua trận thứ hai liên tiếp.

Tâm điểm của vòng 3 V.League 2025-2026 là trận derby trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội.

Sau vòng đấu thứ 3, V.League sẽ tạm nghỉ để đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tập trung đầu tháng 9.

CLB Ninh Bình thắng 3 trận liên tiếp.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 3)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 3 10/2 9 2 Hải Phòng 3 6/3 6 3 Nam Định 2 5/4 6 4 Hà Tĩnh 2 3/3 6 5 Thể Công Viettel 2 4/1 4 6 CAHN 3 4/1 4 7 Becamex TP.HCM 3 3/3 3 8 SLNA 3 3/5 3 9 PVF-CAND 3 4/6 3 10 CA TP.HCM 2 2/4 3 11 Hà Nội 2 1/2 1 12 Đà Nẵng 3 2/5 1 13 HAGL 2 0/3 1 14 Thanh Hóa 3 1/6 1

Lịch thi đấu, kết quả vòng 2 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 27/8 18h Đà Nẵng 1-3 Ninh Bình 18h Hà Tĩnh 1-0 Thanh Hóa 18h Nam Định 2-1 PVF CAND 18h Hải Phòng 2-0 SLNA 28/8 19h15 Công an TP.HCM vs HAGL 19h15 Công an Hà Nội vs Hà Nội 30/8 18h Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.