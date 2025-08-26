Chủ tịch LĐBĐ Malaysia từ chức

(VTC News) -

Theo thông tin từ trang tin New Strait Times, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) - ông Datuk Joehari Ayub vừa nộp đơn từ chức vào tuần trước. Đến nay, FAM vẫn chưa đưa ra bất kì khẳng định nào liên quan đến tương lai của vị lãnh đạo này.

Việc ông Datuk Joehari Ayub rời nhiệm sở trở thành cú sốc lớn với bóng đá Malaysia. Liên đoàn bóng đá nước này cũng chỉ vừa hoàn tất việc thay đổi thượng tầng chưa lâu. Trong khi đó, họ đang rất thành công bằng dự án nhập tịch cầu thủ.

Ông Datuk Joehari Ayub bất ngờ từ chức.

Giống Indonesia, Malaysia đẩy mạnh chiến lược khai thác nguồn lực nước ngoài trong khoảng một năm qua. Đội tuyển Malaysia liên tiếp được tăng cường sức mạnh với những cầu thủ mới từ Nam Mỹ và châu Âu. Đây đều là những cầu thủ có trình độ cao vượt trội so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á, hiện thi đấu tại các giải hạng cao nhất của Brazil, Argentina, Tây Ban Nha...

Thực tế, sự xuất hiện của một loạt ngôi sao nhập tịch như Hector Hevel, Palermo, Facundo Garces hay Joao Figueiredo, Endrick Santos khiến sức mạnh của đội tuyển Malaysia hoàn toàn thay đổi. Đội tuyển Việt Nam dễ dàng nhận thất bại với tỉ số 0-4.

Dù vậy, Malaysia nhập tịch một loạt cầu thủ Nam Mỹ mà chính người hâm mộ của họ cũng...nghi ngờ nguồn gốc. Gần đây nhất, trường hợp của trung vệ Facundo Garces gây ra rất nhiều tranh cãi. Trong một bài phỏng vấn với báo chí Tây Ban Nha, Facundo Garces thản nhiên trả lời rằng gốc gác Malaysia của anh đến từ...cụ cố.

Nhưng nếu Facundo Garces nhập tịch theo cách này, FAM đã làm sai luật. Trung vệ này vội vàng giải thích trên trang cá nhân rằng đó chỉ là lỗi dịch thuật, anh mang dòng máu Malaysia từ ông của mình.

Bất chấp mọi lời lý do được đưa ra, Malaysia vẫn gây nhiều tranh cãi. Chính nhiều chuyên gia bóng đá nước này đặt dấu hỏi rằng số phận của cầu thủ nội địa, động lực phát triển đào tạo trẻ trong nước sẽ ra sao nếu dàn cầu thủ nhập tịch chiếm ưu thế hoàn toàn.