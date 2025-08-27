Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp V.League 2025-2026 vòng 3

Vòng 3 V.League 2025-2026 diễn ra từ ngày 27/8, bắt đầu với 4 trận đấu diễn ra cùng giờ. Đây cũng là vòng đấu giữa tuần đầu tiên của mùa giải. Riêng trận đấu giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM được lùi lịch sang ngày 30/8 để phù hợp với lịch cấm đường tại Hà Nội phục vụ tổng duyệt A80.
Tâm điểm của vòng 3 V.League 2025-2026 là trận derby giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Người hâm mộ cũng chú ý đến trận đấu giữa Đà Nẵng và Ninh Bình - đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng V.League sau vòng 2 và cũng là câu lạc bộ duy nhất toàn thắng.
Lịch thi đấu V.League 2025-2026 (vòng 3)
|Ngày giờ
|Kênh trực tiếp
|Trận đấu
|27/8 - 18h
|FPT Play
|Đà Nẵng vs Ninh Bình
|27/8 - 18h
|FPT Play
|Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
|27/8 - 18h
|FPT Play
|Nam Định vs PVF CAND
|27/8 - 18h
|FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|Hải Phòng vs SLNA
|28/8 - 19h15
|FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|CA TP.HCM vs HAGL
|28/8 - 19h15
|FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|CAHN vs Hà Nội
|30/8 - 19h15
|FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM
Các trận đấu của V.League 2025-2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn) và một số nền tảng truyền hình trực tuyến như MyTV, TV360. Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp một số trận đấu trên kênh HTV Thể thao, VTV5 và SCTV.
Bình luận