Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp V.League 2025-2026 vòng 3

(VTC News) -

Vòng 3 V.League 2025-2026 diễn ra từ ngày 27/8, bắt đầu với 4 trận đấu diễn ra cùng giờ. Đây cũng là vòng đấu giữa tuần đầu tiên của mùa giải. Riêng trận đấu giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM được lùi lịch sang ngày 30/8 để phù hợp với lịch cấm đường tại Hà Nội phục vụ tổng duyệt A80.

Tâm điểm của vòng 3 V.League 2025-2026 là trận derby giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Người hâm mộ cũng chú ý đến trận đấu giữa Đà Nẵng và Ninh Bình - đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng V.League sau vòng 2 và cũng là câu lạc bộ duy nhất toàn thắng.

CLB Công an Hà Nội đấu với Hà Nội FC ở vòng 3.

Lịch thi đấu V.League 2025-2026 (vòng 3)

Ngày giờ Kênh trực tiếp Trận đấu 27/8 - 18h FPT Play Đà Nẵng vs Ninh Bình 27/8 - 18h FPT Play Hà Tĩnh vs Thanh Hóa 27/8 - 18h FPT Play Nam Định vs PVF CAND 27/8 - 18h FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV Hải Phòng vs SLNA 28/8 - 19h15 FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV CA TP.HCM vs HAGL 28/8 - 19h15 FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV CAHN vs Hà Nội 30/8 - 19h15 FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM

Các trận đấu của V.League 2025-2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn) và một số nền tảng truyền hình trực tuyến như MyTV, TV360. Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp một số trận đấu trên kênh HTV Thể thao, VTV5 và SCTV.