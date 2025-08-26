HLV Kim Sang-sik soi kỹ Việt kiều 12 tỷ đồng mới lên U23 Việt Nam

(VTC News) -

"Trước kia, tôi cũng đội ngũ đã tìm hiểu nhiều cầu thủ Việt kiều. Tôi sẽ theo dõi Trần Thành Trung trong đợt tập trung lần này. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều cầu thủ khác đang ở nước ngoài", HLV Kim Sang-sik trả lời truyền thông chiều 26/8.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tham dự buổi lễ công bố nhà tài trợ đồng hành LPBank cho bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9).

HLV Kim Sang-sik cho biết: "Trong quá trình vừa qua, tôi đã tìm hiểu về nhiều góc độ của các cầu thủ và đã công bố danh sách U23 Việt Nam. Trong giải U23 Đông Nam Á vừa qua, tôi đã có một hành trình thành công và đạt thành tích tốt, vượt qua khó khăn.

Thông qua thành công của giải U23 Đông Nam Á, cầu thủ trẻ sẽ tự tin hơn, khát khao hơn để vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2026. Để chúng ta có thể tiến ra châu Á, kết quả tốt là điều cần thiết, cầu thủ phải cố gắng vì điều này".

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội được chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung trong giai đoạn từ ngày 1/9 đến 9/9/2025. Đội chủ nhà cùng 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết được tổ chức tại Ả Rập Xê Út.

Trần Thành Trung là tân binh đáng chú ý nhất khi anh được định giá 400 nghìn euro (tương đương 12 tỷ dồng). Cầu thủ sinh nmaw 2005 mới trở về khoác áo Ninh Bình sau quãng thời gian chơi bóng cho Slavia Sofia ở giải vô địch quốc gia Bulgaria.

Dù có bản lí lịch ấn tượng nhưng Trần Thành Trung chắc chắn phải thể hiện hết khả năng trên sân tập. U23 Việt Nam còn một loạt cầu thủ tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm như Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC) hay Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel).