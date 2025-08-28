Trực tiếp Công an Hà Nội vs Hà Nội FC, vòng 3 V.League hôm nay 28/8

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC thuộc vòng 2 V.League 2025-2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn). Ngoài ra, khán giả có thể xem trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV5, SCTV và nền tảng truyền hình trực tuyến MyTV, TV360.

Công an Hà Nội vs Hà Nội (19h15 ngày 28/8)

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, câu lạc bộ Công an Hà Nội có 4 điểm với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Màn thể hiện của đội bóng ngành công an trong giai đoạn đầu mùa giải không tồi.

Về mặt lối chơi, đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking duy trì sự ổn định từ cuối mùa giải trước. Thêm vào đó, việc thi đấu nhiều hơn các câu lạc bộ khác 2 trận (Siêu cúp Quốc gia và Cúp Đông Nam Á) càng giúp Nguyễn Quang Hải và đồng đội bắt nhịp nhanh hơn.

CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn.

Tiền đạo Alan Sebastiao đang có phong độ cao,ghi bàn trong 4 trận đấu liên tiếp. Tương tự, Leo Artur và Nguyễn Quang Hải cũng là những nhân tố đáng gờm khi họ ở trạng thái thể lực tốt nhất.

Vấn đề đáng lo của huấn luyện viên Polking có lẽ nằm ở hàng phòng ngự. Tân binh Adou Minh chưa đem lại cảm giác an tâm, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh chưa chắc ra sân ở trận này.

Hà Nội FC khởi đầu mùa giải trong sự thất vọng của các cổ động viên. Đội bóng Thủ đô chưa giành được chiến thắng nào (thua CLB Công an TP.HCM 1-2 và hòa HAGL 0-0). Khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo là vấn đề lớn nhất của đội đương kim á quân.

Các ngoại binh mới của Hà Nội FC được kỳ vọng nhiều, tuy nhiên họ sẽ cần thêm thời gian để thích nghi. Trong khi đó, hiệu suất của Daniel Passira và Phạm Tuấn Hải rõ ràng chưa đạt yêu cầu.

Ở trận đấu với HAGL, điểm sáng trên hàng công của đội bóng Thủ đô lại là Nguyễn Văn Tùng. Huấn luyện viên Makoto Teguramori hoàn toàn có thể trao cơ hội cho cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, khi Hà Nội FC không thể mãi trông cậy vào "lão tướng" Nguyễn Văn Quyết.