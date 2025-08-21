Học trò cũ của HLV Erik ten Hag gia nhập đội bóng Việt Nam

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, hậu vệ Mitchell Dijks là tân binh tiếp theo của CLB Nam Định. Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt chỉ đăng kí cầu thủ này ở mặt trận AFC Champions League Two. Mitchell Dijks không được ra sân tại V.League khi Nam Định sẽ ưu tiên đăng kí các vị trí trung vệ, tiền vệ và tiền đạo.

Mitchell Dijks sinh năm 1993, là cựu tuyển thủ U21 Hà Lan. Anh vừa kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ Fortuna Sittard vào ngày 4/8. Sau thời gian đàm phán, Nam Định đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ được định giá 600 nghìn euro (tương đương 18 tỷ đồng).

Mitchell Dijks gia nhập CLB Nam Định.

Michell Dijks từng là cầu thủ có tiếng tại Hà Lan. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Ajax và nhiều mùa giải thi đấu cho gã khổng lồ xứ hoa tuy líp. Cầu thủ cao đến 1m94 cũng ra sân cho Bologa - đội bóng danh tiếng của Italy trong 4 năm. Anh về quê nhà thi đấu cho Visette Arnhem trong thời gian ngắn trước khi đến Fortuna Sittar.

Ở đấu trường trong nước và Đông Nam Á, Nguyễn Phong Hồng Duy - Nguyễn Văn Vĩ đủ sức đảm đương hành lang tránh. Nhưng Nam Định mong muốn có lựa chọn tốt nhất cho vị trí hậu vệ cánh khi đụng độ các đối thủ mạnh ở AFC Champions League Two. CLB Nam Định đối đầu Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong Trung Quốc) ở bảng F.

Trong đó, trận đấu với Gamba Osaka quyết định đến thành bại tại đấu trường này và ông Vũ Hồng Việt mong muốn có những gì tốt nhất trong tay.

Bước qua tuổi 32 nhưng Michell Dijks chắc chắn mang đến kinh nghiệm, đẳng cấp cho hàng thủ của Nam Định. Trong sự nghiệp của mình, anh từng làm việc cùng HLV Erik ten Hag ở mùa giải 2017/18 khi nhà cầm quân danh tiếng này dẫn dắt Ajax.

Chính quãng thời gian thành công cùng Ajax giúp HLV Erik ten Hag mở ra cánh cửa đến sân Old Trafford. Donny van Beek, Davy Classen và một loạt tuyển thủ Hà Lan từng có thời gian chơi bóng cùng Dijks.