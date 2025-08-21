Bảng xếp hạng Cúp CLB Đông Nam Á 2025-2026 mới nhất

(VTC News) -

Cúp CLB Đông Nam Á diễn ra từ tháng 8/2025 với 12 đội bóng tham dự. bóng đá Việt Nam có 2 đại diện góp mặt là câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định.

Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 2 lượt.

Buriram United là đương kim vô địch giải đấu. Đội bóng Thái Lan đánh bại CLB Công an Hà Nội sau loạt luân lưu ở trận chung kết lượt về mùa giải trước. Cả 2 câu lạc bộ đều tiếp tục góp mặt ở mùa giải này.

Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ Indonesia và Timor Leste không có đại diện tham dự giải đấu.

CLB Công an Hà Nội tham dự Cúp CLB Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng Cúp CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) mới nhất

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn - thua Điểm 1 Tampines Rovers

(Singapore) 1 3/1 3 2 Pathum United

(Thái Lan) 1 2/1 3 3 Buriram United

(Thái Lan) 1 1/1 1 4 Selangor

(Malaysia) 1 1/1 1 5 Công an Hà Nội

(Việt Nam) 1 1/2 0 6 Cebu

(Philippines) 1 1/3 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn - thua Điểm 1 Bangkok United

(Thái Lan) 0 0/0 0 2 Johor

(Malaysia) 0 0/0 0 3 Nam Định

(Việt Nam) 0 0/0 0 4 Lion City Sailors

(Singapore) 0 0/0 0 5 Svay Rieng

(Campuchia) 0 0/0 0 6 Shan United

(Myanmar) 0 0/0 0

Thể thức xếp hạng Cúp CLB Đông Nam Á

Thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ ở vòng bảng được xác định dựa theo số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm).