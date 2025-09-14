  • Zalo

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 4 mới nhất

Chủ Nhật, 14/09/2025 06:00:00 +07:00
Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 4): Cập nhật kết quả, vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal và các đội bóng khác.

Vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu bằng trận Arsenal thắng Nottingham Forest với tỷ số 3-0. Martin Zubimendi lập cú đúp. Bàn còn lại của "Pháo thủ" là pha lập công của Viktor Gyokeres. Arsenal tạm chiếm ngôi đầu bảng sau trận đấu sớm.

Tâm điểm vòng 4 Ngoại Hạng Anh là trận derby thành phố Manchester. Man City đấu với Man Utd trên sân nhà Etihad. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm gần đây, Man City bước vào trận derby với vị trí thấp hơn đối thủ cùng thành phố.

Gyokeres tiếp tục ghi bàn cho Arsenal.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 4)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal49/19
2Liverpool38/49
3Bournemouth46/59
4Chelsea37/17
5Everton45/37
6Sunderland45/37
7Tottenham35/16
8Crystal Palace44/16
9Newcastle43/35
10Fulham43/45
11Man Utd34/44
12Brighton44/64
13Nottingham Forest44/84
14Leeds United41/64
15Man City35/43
16Burnley34/63
17Brentford33/53
18West Ham34/83
19Aston Villa40/42
20Wolves42/90

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
13/918h30Arsenal 3-0 Nottingham Forest
21hFulham 1-0 Leeds United
21hEverton 0-0 Aston Villa
21hCrystal Palace 0-0 Sunderland
21hBournemouth 2-1 Brighton
21hNewcastle United 1-0 Wolves
23h30West Ham vs Tottenham
14/92hBrentford vs Chelsea
20hBurnley vs Liverpool
22h30Man City vs Man Utd

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
