Siêu phẩm sút phạt giúp Liverpool đánh bại Arsenal

(VTC News) -

Liverpool và Arsenal tạo ra thế trận giằng co căng thẳng đúng với tính chất của màn so tài giữa 2 ứng viên vô địch. Trận đấu được định đoạt bằng khoảnh khắc cá nhân. Dominik Szoboszlai, tiền vệ đá ở vị trí hậu vệ phải, tỏa sáng với siêu phẩm ở cuối trận giúp đội chủ nhà giành 3 điểm.

Các số liệu thống kê của 2 đội đều cân bằng. Trận đấu có rất nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt trên khắp mặt sân trong khi các pha tấn công nguy hiểm hiếm khi xuất hiện.

Các cầu thủ tấn công của Liverpool và Arsenal đều gặp khó khi bị đối phương áp sát liên tục. Trong nửa đầu trận đấu, tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng của 2 đội chưa đến 0,5.

Szoboszlai giúp Liverpool đánh bại Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Thế trận không có thay đổi rõ rệt trong hiệp hai. Những điều chỉnh của huấn luyện viên Arne Slot giúp Liverpool tạo ra được vài pha tấn công sóng gió. Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng tìm ra cách ứng phó hiệu quả.

Thế bế tắc của trận đấu chỉ được khai thông ở phút 83. Từ quả đá phạt ở vị trí rất xa khung thành, Szoboszlai tung ra cú sút thẳng đưa bóng chạm cột vào lưới. Thủ môn của Arsenal bay người hết cỡ cũng không có cơ hội cản phá.

Bàn thắng bất ngờ của tiền vệ người Na Uy giúp những phút cuối trận trở nên sôi động hơn. Arsenal không thể chơi an toàn. Tuy nhiên, kể cả khi tung hết cầu thủ tấn công vào sân - bao gồm tân binh Eberechi Eze, "Pháo thủ" cũng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Liverpool giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và trở thành đội duy nhất toàn thắng sau 3 vòng đấu, chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. Arsenal nhận bàn thua đầu tiên và cũng là thất bại đầu tiên của họ trong mùa giải.