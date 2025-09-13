Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Nottingham Forest, vòng 4 Ngoại Hạng Anh

Nhận định Arsenal vs Nottingham Forest (18h30 ngày 13/9)

Sau 2 tuần tạm nghỉ, giải Ngoại Hạng Anh đánh dấu sự trở lại bằng trận đấu đầu tiên của vòng 4 giữa Arsenal và Nottingham Forest. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải ở vòng 3, trong khi đối thủ của họ trải qua biến động lớn.

Arsenal không thể trở thành đội duy nhất giữ sạch lưới sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta nhận thất bại 0-1 trước Liverpool vì cú đá phạt không thể cản phá của Dominik Szoboszlai.

Arsenal mới thủng lưới 1 bàn sau 3 vòng đấu. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ngoài tình huống này, Arsenal vẫn cho thấy họ là đội bóng phòng ngự hay nhất giải Ngoại Hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Nỗi lo khi William Saliba giảm bớt khi người thay thế - Cristhian Mosquera - thể hiện ấn tượng.

Vấn đề của Arsenal nằm ở hàng tấn công. Tân binh Viktor Gyokeres vẫn lạc lõng trong lối chơi của "Pháo thủ". Trong khi đó, các mũi tấn công khác chưa đạt phong độ tốt nhất, hoặc thể lực không đảm bảo.

Nottingham Forest là "ngựa ô" của mùa giải trước. Dù vậy, đội bóng này vừa sa thải huấn luyện viên Nuno Espirito Santo do mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Người mới đến - Ange Postecoglu - lại mang phong cách chiến thuật hoàn toàn trái ngược. Vì vậy, Nottingham Forest ở thời điểm hiện tại vừa bất ổn, vừa tiềm ẩn yếu tố khó lường đối với các đối thủ.

Tỷ lệ thắng của Arsenal ở trận này được đánh giá lên tới 69%. Trong khi đó, cơ hội để Nottingham Forest đánh bại đội chủ nhà chỉ là 12%, theo nhận định của Soccerway.