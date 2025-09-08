'Thảm hoạ' Andre Onana đồng ý rời Man Utd sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu

(VTC News) -

Thủ môn của Man Utd, Andre Onana, đã đồng ý gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết: “Andre Onana đồng ý gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn từ Man Utd. Thương vụ giữa các CLB đã được hé lộ hôm qua và Onana hiện đã chấp nhận, đồng ý chuyển đến. Hợp đồng với thủ môn này đã được ký. Trabzonspor đồng ý cho mượn đến tháng 6/2026 — không có điều khoản mua đứt hay phí cho mượn, chỉ đơn thuần là hợp đồng cho mượn một năm”.

Với việc thủ môn Senne Lammens cập bến Man Utd, Onana bị đẩy xuống vị trí thấp hơn trong thứ tự lựa chọn trong khung gỗ tại Old Trafford.

Ban đầu, Man Utd chấp nhận lời đề nghị cho mượn từ Trabzonspor, trong đó không bao gồm tùy chọn mua đứt vào mùa hè năm sau. Điều duy nhất còn thiếu là sự đồng ý của Onana. Sau đó thủ môn người Cameroon, dù do dự trong việc rời Man Utd, sẵn sàng lắng nghe đề xuất từ CLB Thổ Nhĩ Kỳ.

Andre Onana đồng ý rời MU để gia nhập Trabzonspor

Hạn chót chuyển nhượng mùa Hè ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kết thúc vào ngày 12/9 nhưng Trabzonspor đang muốn hoàn tất thương vụ càng sớm càng tốt, hy vọng có thể đưa Onana trực tiếp vào đội hình xuất phát chỉ 2 ngày sau khi kỳ chuyển nhượng kết thúc.

Onana từng quyết tâm chiến đấu cho tương lai tại Old Trafford nhưng đứng trước nguy cơ trở thành lựa chọn thứ ba dưới thời Ruben Amorim. Lammens được dự kiến trở thành thủ môn chính, trong khi thủ môn dự bị thường xuyên Altay Bayındır đã bắt chính ba trận đầu mùa giải Ngoại hạng Anh, vượt lên Onana.

Một năm thi đấu cho Trabzonspor sẽ giúp Onana duy trì phong độ, giữ thể trạng thi đấu và tạo cơ hội để được CLB khác quan tâm trước khả năng rời Man Utd theo dạng chuyển nhượng vào mùa Hè 2026.

Nếu Trabzonspor muốn mua đứt Onana, họ sẽ phải đạt thỏa thuận mới với Man Utd về thủ môn 29 tuổi này, người còn hợp đồng 3 năm với “Quỷ đỏ” cùng điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.