Cầu thủ đi tù vì gây chết người vẫn được đăng ký thi đấu

(VTC News) -

Câu lạc bộ Mansfield Town của giải League One (hạng 3 trong hệ thống bóng đá Anh) gây xôn xao dư luận khi điền tên cầu thủ Lucas Akins vào danh sách thi đấu. Đây không phải cầu thủ nổi tiếng về mặt chuyên môn. Lukas Akins hiện đang chịu án tù vì tội lái xe gây chết người.

Vào tháng 3 năm 2022, cầu thủ này gây ra vụ tai nạn giao thông tại một ngã ba. Chiếc xe trị giá 200.000 Bảng Anh (khoảng 7 tỷ đồng) của Lucas Akins không nhường đường theo biển báo mà lao ra chắn trước một người đi xe đạp.

Do bất ngờ, nạn nhan Adrian Daniel (29 tuổi) không kịp phanh lại, bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não. Người này qua đời sau đó 10 ngày. Tháng 4/2025, Lucas Akins nhận tội và bị tuyên phạt 14 tháng tù. Tờ Daily Mail cho biết anh có thể được tại ngoại vào cuối năm nay, sau khi chấp hành nửa thời gian của án tù.

Cầu thủ Lucas Akins

Câu lạc bộ chủ quản của Lucas Akins là Mansfield Town giữ tên cầu thủ này trong danh sách đội hình trên website chính thức. Anh đầu quân cho đội bóng của giải hạng 3 Anh từ năm 2022, hợp đồng hết hạn vào tháng 6 năm ngoái nhưng nhiều khả năng được gia hạn không công khai.

Tên của tiền đạo này cũng xuất hiện trên website chính thức của EFL (English Football League), nơi liệt kê toàn bộ các cầu thủ đã đăng ký của các câu lạc bộ thuộc 7 giải bên dưới Ngoại Hạng Anh.

"Câu lạc bộ sẽ xem xét vị trí của Lucas khi anh được trả tự do và sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào vào thời điểm hiện tại", câu lạc bộ cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn. Bóng đá Anh không có quy định nào cấm Akins ra sân thi đấu, kể cả khi anh chưa hết thời gian thụ án.

Đáng chú ý, trong suốt phiên tòa diễn ra đầu năm nay, Akins vẫn ra sân thi đấu. Thậm chí, anh còn đá chính trong trận gặp Wigan Athletic chỉ vài giờ sau khi nhận tội.

Savannah, người vợ mới kết hôn được bảy tháng của nạn nhân Daniel, chỉ trích Akins vì không nhận tội sớm hơn, khiến cô phải trải qua “ba năm địa ngục” sau cái chết của chồng.

Akins nhận được sự ủng hộ từ câu lạc bộ Mansfield xuyên suốt quá trình xét xử, trong đó HLV trưởng Nigel Clough đã đích thân gửi thư giới thiệu cho tòa án.

Akins trưởng thành từ học viện trẻ của Huddersfield Town và có trận ra mắt đội một vào năm 2007. Sự nghiệp của anh trải qua nhiều CLB hạng thấp như Northwich Victoria, Hamilton Academical, Partick Thistle, Tranmere Rovers, Stevenage, Burton Albion, và gần đây nhất là Mansfield Town.