Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 7), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpoo, Arsenal, Chelsea.

Vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận đấu sớm giữa Bournemouth và Fulham. Đội đầu bảng Liverpool có chuyến làm khách nhiều rủi ro trước Chelsea. Nếu đội đương kim vô địch sảy chân ở vòng này, Arsenal (gặp West Ham) có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Man Utd chạm trán Sunderland - đội bóng mới lên hạng. Đây là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim kiếm 3 điểm, giảm bớt áp lực.

Man Utd đấu với Sunderland ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 7)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Liverpool612/715
2Bournemouth711/814
3Arsenal612/313
4Crystal Palace68/312
5Tottenham611/411
6Sunderland67/411
7Man City614/610
8Chelsea611/88
9Everton67/68
10Brighton69/98
11Fulham78/118
12Leeds United66/98
13Brentford69/117
14Man Utd67/117
15Newcastle United64/56
16Aston Villa64/66
17Nottingham Forest65/105
18Burnley66/134
19West Ham66/144
20Wolves64/131

Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
4/102hBournemouth 3-1 Fulham
18h30Leeds vs Tottenham
21hArsenal vs West Ham
21hMan Utd vs Sunderland
23h30Chelsea vs Liverpool
5/1020hAston Villa vs Burnley
20hEverton vs Crystal Palace
20hNewcastle vs Nottingham
20hWolves vs Brighton
22h30Brentford vs Man City

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
