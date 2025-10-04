Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7

(VTC News) -

Vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận đấu sớm giữa Bournemouth và Fulham. Đội đầu bảng Liverpool có chuyến làm khách nhiều rủi ro trước Chelsea. Nếu đội đương kim vô địch sảy chân ở vòng này, Arsenal (gặp West Ham) có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Man Utd chạm trán Sunderland - đội bóng mới lên hạng. Đây là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim kiếm 3 điểm, giảm bớt áp lực.

Man Utd đấu với Sunderland ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 7)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Liverpool 6 12/7 15 2 Bournemouth 7 11/8 14 3 Arsenal 6 12/3 13 4 Crystal Palace 6 8/3 12 5 Tottenham 6 11/4 11 6 Sunderland 6 7/4 11 7 Man City 6 14/6 10 8 Chelsea 6 11/8 8 9 Everton 6 7/6 8 10 Brighton 6 9/9 8 11 Fulham 7 8/11 8 12 Leeds United 6 6/9 8 13 Brentford 6 9/11 7 14 Man Utd 6 7/11 7 15 Newcastle United 6 4/5 6 16 Aston Villa 6 4/6 6 17 Nottingham Forest 6 5/10 5 18 Burnley 6 6/13 4 19 West Ham 6 6/14 4 20 Wolves 6 4/13 1

Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 4/10 2h Bournemouth 3-1 Fulham 18h30 Leeds vs Tottenham 21h Arsenal vs West Ham 21h Man Utd vs Sunderland 23h30 Chelsea vs Liverpool 5/10 20h Aston Villa vs Burnley 20h Everton vs Crystal Palace 20h Newcastle vs Nottingham 20h Wolves vs Brighton 22h30 Brentford vs Man City

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.