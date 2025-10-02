(VTC News) -

Trận Barcelona đấu với PSG là màn so tài của 2 đội bóng tấn công mạnh nhất châu Âu. Những ngôi sao của 2 đội tạo nên những pha bóng đôi công hấp dẫn làm khán giả mãn nhãn. Kết quả thắng thua chỉ được định đoạt ở phút 90.

Barcelona mất 19 phút để vượt lên. Pha phối hợp giữa Lamine Yamal, Pedri và Marcus Rashford tạo cơ hội cho Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số.

Ferran Torres đưa Barcelona vượt lên. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, PSG cũng chỉ cần thêm chừng đó thời gian để gỡ hòa. Nuno Mendes dẫn bóng từ sân nhà đến gần vòng cấm, kiến tạo cho Senny Mayulu - người đá thay Quả bóng vàng Ousmane Dembele - lập công.

Sau hiệp đầu tiên cân bằng, PSG chiếm ưu thế ở nửa sau của trận đấu. Đội bóng Pháp vượt trội hoàn toàn ở các thông số tỷ lệ kiểm soát bóng (64%) và số lần uy hiếp khung thành đối thủ (9 cú sút, 5 lần trúng dích).

Barcelona cũng có những pha đáp trả nguy hiểm. Yamal tiếp tục làm khó các hậu vệ PSG nhưng đồng đội của anh không tạo ra mối đe dọa tương tự.

Khoảnh khắc quyết định của trận đấu diễn ra ở phút 90. Hàng phòng ngự dâng cao lại khiến Barcelona phải trả giá đắt.

Achraf Hakimi nhận bóng ở khoảng trống mênh mông bên cánh phải. Hậu vệ này tung đường chuyền để Goncalo Ramos ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG.

PSG gỡ hòa ngay trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)

Ramos ghi bàn quyết định. (Ảnh: Reuters)

Kết quả: Barcelona 1-2 PSG

Ghi bàn

Barcelona: Torres (19')

PSG: Mayulu (38'), Ramos (90')

Đội hình Barcelona vs PSG

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Rashford, Torres.

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire Emery, Mbaye, Barcola, Mayulu.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 2/10

Qarabag 2-0 Copenhagen

Royale Union SG 0-4 Newcastle

Arsenal 2-0 Olympiacos

Barcelona 1-2 PSG

Bayer Leverkusen 1-1 PSV

Dortmund 4-1 Athletic Bilbao

AS Monaco 2-2 Man City

Napoli 2-1 Sporting Lisbon.

Villarreal 2-2 Juventus.