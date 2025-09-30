Bảng xếp hạng giải Champions League 2025-2026 lượt 2

Sau lượt đầu tiên của vòng phân hạng, Eintracht Frankfurt (Đức) tạm dẫn đầu bảng. Có 13 câu lạc bộ cùng giành được 3 điểm như đại diện của Bundesliga, nhưng lần lượt xếp sau theo thứ tự hiệu số bàn thắng - bàn thua từ cao xuống thấp.
Lượt đấu đầu tiên có 4 cặp đấu chia điểm, đồng nghĩa với 8 câu lạc bộ giành được 1 điểm.
Ở lượt trận thứ hai, cuộc đối đầu được quan tâm nhiều nhất là trận Barcelona đấu với PSG trên sân Camp Nou (Tây Ban Nha).
Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 2
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng-
bàn thua
|Điểm
|1
|Frankfurt
|1
|5-1
|3
|2
|PSG
|1
|4-0
|3
|3
|Club Brugge
|1
|4-1
|3
|4
|Sporting
|1
|4-1
|3
|5
|Union SG
|1
|3-1
|3
|6
|Bayern Munich
|1
|3-1
|3
|7
|Arsenal
|1
|2-0
|3
|8
|Inter Milan
|1
|2-0
|3
|9
|Man City
|1
|2-0
|3
|10
|Qarabag
|1
|3-2
|3
|11
|Liverpool
|1
|3-2
|3
|12
|Barcelona
|1
|2-1
|3
|13
|Real Madrid
|1
|2-1
|3
|14
|Tottenham
|1
|1-0
|3
|15
|Dortmund
|1
|4-4
|1
|16
|Juventus
|1
|4-4
|1
|17
|Bodo/Glimt
|1
|2-2
|1
|18
|Bayer Leverkusen
|1
|2-2
|1
|19
|Copenhagen
|1
|2-2
|1
|20
|Slavia Prague
|1
|2-2
|1
|21
|Olympiacos
|1
|0-0
|1
|22
|Pafos
|1
|0-0
|0
|23
|Atletico Madrid
|1
|2-3
|0
|24
|Benfica
|1
|2-3
|0
|25
|Marseille
|1
|1-2
|0
|26
|Newcastle
|1
|1-2
|0
|27
|Villarreal
|1
|0-1
|0
|28
|Chelsea
|1
|1-3
|0
|29
|PSV Eindhoven
|1
|1-3
|0
|30
|Ajax
|1
|0-2
|0
|31
|Athletic Bilbao
|1
|0-2
|0
|32
|Napoli
|1
|0-2
|0
|33
|Kairat
|1
|1-4
|0
|34
|AS Monaco
|1
|1-4
|0
|35
|Galatasaray
|1
|0-4
|0
|36
|Atalanta
|1
|1-5
|0
Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 2
Ngày 30/9 - 23h45: Atalanta vs Club Brugge
Ngày 30/9 - 23h45: Kairat Almaty vs Real Madrid
Ngày 1/10 - 2h: Atletico Madrid vs Eintracht Frankfurt
Ngày 1/10 - 2h: Bodo/Glimt vs Tottenham
Ngày 1/10 - 2h: Chelsea vs Benfica
Ngày 1/10 - 2h: Galatasaray vs Liverpool
Ngày 1/10 - 2h: Inter Milan vs Slavia Prague
Ngày 1/10 - 2h: Marseille vs Ajax
Ngày 1/10 - 2h: Pafos vs Bayern Munich
Ngày 1/10 - 23h45: Qarabag vs Copenhagen
Ngày 1/10 - 23h45: Royale Union SG vs Newcastle
Ngày 2/10 - 2h: Arsenal vs Olympiacos
Ngày 2/10 - 2h: Barcelona vs PSG
Ngày 2/10 - 2h: Bayer Leverkusen vs PSV
Ngày 2/10 - 2h: Dortmund vs Athletic Bilbao
Ngày 2/10 - 2h: AS Monaco vs Man City
Ngày 2/10 - 2h: Napoli vs Sporting Lisbon
Ngày 2/10 - 2h: Villarreal vs Juventus.
Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025
Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).
Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.
8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.
Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.
