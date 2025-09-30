  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Champions League 2025-2026 lượt 2

Champions LeagueThứ Ba, 30/09/2025 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Champions League 2025-2026 mới nhất (lượt 1), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí các đội bóng.

Sau lượt đầu tiên của vòng phân hạng, Eintracht Frankfurt (Đức) tạm dẫn đầu bảng. Có 13 câu lạc bộ cùng giành được 3 điểm như đại diện của Bundesliga, nhưng lần lượt xếp sau theo thứ tự hiệu số bàn thắng - bàn thua từ cao xuống thấp.

Lượt đấu đầu tiên có 4 cặp đấu chia điểm, đồng nghĩa với 8 câu lạc bộ giành được 1 điểm.

Ở lượt trận thứ hai, cuộc đối đầu được quan tâm nhiều nhất là trận Barcelona đấu với PSG trên sân Camp Nou (Tây Ban Nha).

Real Madrid đấu với Kairat ở lượt trận thứ hai. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 2

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Frankfurt15-13
2PSG14-03
3Club Brugge14-13
4Sporting14-13
5Union SG13-13
6Bayern Munich13-13
7Arsenal12-03
8Inter Milan12-03
9Man City12-03
10Qarabag13-23
11Liverpool13-23
12Barcelona12-13
13Real Madrid12-13
14Tottenham11-03
15Dortmund14-41
16Juventus14-41
17Bodo/Glimt12-21
18Bayer Leverkusen12-21
19Copenhagen12-21
20Slavia Prague12-21
21Olympiacos10-01
22Pafos10-00
23Atletico Madrid12-30
24Benfica12-30
25Marseille11-20
26Newcastle11-20
27Villarreal10-10
28Chelsea11-30
29PSV Eindhoven11-30
30Ajax10-20
31Athletic Bilbao10-20
32Napoli10-20
33Kairat11-40
34AS Monaco11-40
35Galatasaray10-40
36Atalanta11-50

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 2

Ngày 30/9 - 23h45: Atalanta vs Club Brugge

Ngày 30/9 - 23h45: Kairat Almaty vs Real Madrid

Ngày 1/10 - 2h: Atletico Madrid vs Eintracht Frankfurt

Ngày 1/10 - 2h: Bodo/Glimt vs Tottenham

Ngày 1/10 - 2h: Chelsea vs Benfica

Ngày 1/10 - 2h: Galatasaray vs Liverpool

Ngày 1/10 - 2h: Inter Milan vs Slavia Prague

Ngày 1/10 - 2h: Marseille vs Ajax

Ngày 1/10 - 2h: Pafos vs Bayern Munich

Ngày 1/10 - 23h45: Qarabag vs Copenhagen

Ngày 1/10 - 23h45: Royale Union SG vs Newcastle

Ngày 2/10 - 2h: Arsenal vs Olympiacos

Ngày 2/10 - 2h: Barcelona vs PSG

Ngày 2/10 - 2h: Bayer Leverkusen vs PSV

Ngày 2/10 - 2h: Dortmund vs Athletic Bilbao

Ngày 2/10 - 2h: AS Monaco vs Man City

Ngày 2/10 - 2h: Napoli vs Sporting Lisbon

Ngày 2/10 - 2h: Villarreal vs Juventus.

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.

Tiểu Minh
