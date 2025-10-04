  • Zalo

Cập nhật tỷ số Arsenal vs West Ham, vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

Trực tiếp bóng đá Arsenal đấu với West Ham, giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026. VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Arsenal vs West Ham nhanh nhất.

Arsenal0-0West Ham

Trận Arsenal đấu với West Ham diễn ra lúc 21h ngày 4/10 trên sân vận động Emirates (London, Anh). Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Arsenal và West Ham là 76,7% - 9,4%.

Đội hình Arsenal đấu với West Ham

Arsenal: David Raya (1), Jurrien Timber (12), William Saliba (2), Gabriel Magalhaes (6), Riccardo Calafiori (33), Declan Rice (41), Eberechi Eze (10), Martin Odegaard (8), Bukayo Saka (7), Leandro Trossard (19), Viktor Gyokeres (14).

West Ham: Alphonse Areola (23), Aaron Wan-Bissaka (29), Konstantinos Mavropanos (15), Max Kilman (3), El Hadji Malick Diouf (12), Soungoutou Magassa (27), Mateus Fernandes (18), Lucas Paqueta (10), Jarrod Bowen (20), Crysencio Summerville (7), Niclas Fullkrug (11).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 7)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Liverpool612/715
2Bournemouth711/814
3Arsenal612/313
4Crystal Palace68/312
5Tottenham611/411
6Sunderland67/411
7Man City614/610
8Chelsea611/88
9Everton67/68
10Brighton69/98
11Fulham78/118
12Leeds United66/98
13Brentford69/117
14Man Utd67/117
15Newcastle United64/56
16Aston Villa64/66
17Nottingham Forest65/105
18Burnley66/134
19West Ham66/144
20Wolves64/131

Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
4/102hBournemouth 3-1 Fulham
18h30Leeds vs Tottenham
21hArsenal vs West Ham
21hMan Utd vs Sunderland
23h30Chelsea vs Liverpool
5/1020hAston Villa vs Burnley
20hEverton vs Crystal Palace
20hNewcastle vs Nottingham
20hWolves vs Brighton
22h30Brentford vs Man City
