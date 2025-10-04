Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Sunderland, vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Man Utd đấu với Sunderland (21h ngày 4/10)

Man Utd đấu với Sunderland trên sân vận động Old Trafford ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. "Quỷ đỏ" trải qua giai đoạn đầy khó khăn, trong khi đối thủ của họ - đội bóng mới lên hạng - có thành tích không tồi.

"Quỷ đỏ" dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn là phiên bản kém nhất lịch sử đội bóng ở giải Ngoại Hạng Anh. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đối mặt với sức ép lớn khi tỷ lệ thua của Man Utd lên tới hơn 50%. Họ chỉ giành được 7 điểm sau 6 vòng đấu của giải Ngoại Hạng Anh và bị đội hạng dưới loại khỏi Cúp Liên đoàn.

Man Utd chật vật ở nửa dưới của bảng xếp hạng. (Ảnh: Reuters)

Man Utd đứng đầu giải Ngoại Hạng Anh về số cú sút ở mùa giải này (trung bình 15,8 lần mỗi trận). Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của "Quỷ đỏ" cao thứ hai toàn giải. Đội chủ sân Old Trafford để đối thủ thực hiện 9,3 cú sút/trận, nằm trong nhóm 3 đội có chỉ số này thấp nhất giải.

Tuy nhiên, Man Utd vẫn chật vật ngay cả khi gặp các đối thủ yếu. Trận đấu tốt nhất của "Quỷ đỏ" là chiến thắng trước Chelsea, khi họ ghi 2 bàn trong thế hơn người.

Trong khi đó, Sunderland có thể hài lòng với thành tích 11 điểm sau 7 vòng đấu. Đội bóng mới lên hạng không thua trong 4 trận đấu gần nhất. Sunderland nằm trong nhóm 5 đội có chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp nhất giải.

Chỉ có 1 đội thủng lưới ít hơn Sunderland (4 bàn) là Arsenal (3 bàn). Điều này cho thấy khả năng phòng ngự là điểm mấu chốt trong lối chơi của đội bóng tân binh.