Bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 mới nhất

Giải ASEAN Club Championship (ACC) - Cúp CLB Đông Nam Á mùa giải 2025-2026 khởi tranh từ tháng 8/2025. Có 12 đội bóng tham dự giải đấu, trong đó 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Công an Hà Nội (vô địch Cúp Quốc gia) và Nam Định (vô địch V.League).

CAHN là đương kim á quân giải ASEAN Club Championship.

Bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Selangor

(Malaysia) 2 5/3 4 2 Pathum United

(Thái Lan) 2 4/3 4 3 Tampines Rovers

(Singapore) 2 5/5 3 4 Công an Hà Nội

(Việt Nam) 2 2/2 3 5 Buriram United

(Thái Lan) 2 3/3 2 6 Cebu

(Philippines) 2 1/4 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn - thua Điểm 1 Svay Rieng

(Campuchia) 1 3/0 3 2 Johor

(Malaysia) 1 3/1 3 3 Bangkok United

(Thái Lan) 0 0/0 0 4 Nam Định

(Việt Nam) 0 0/0 0 5 Lion City Sailors

(Singapore) 1 1/3 0 6 Shan United

(Myanmar) 1 0/3 0

Thể thức giải ACC ASEAN Club Championship 2025

Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Thứ tự sân nhà, sân khách được xác định theo bốc thăm. Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 2 lượt.

Thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ ở vòng bảng được xác định dựa theo số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm).

Lịch thi đấu, kết quả giải ACC ASEAN Club Championship 2025

Ngày Giờ Trận đấu 20/8 18h Cebu 1-3 Tampines Rovers 20/8 18h Buriram United 1-1 Selangor 20/8 19h Pathum United 2-1 CAHN 21/8 16h Johor 3-1 Lion City Sailors 21/8 18h30 Shan United 0-3 Svay Rieng 24/9 19h Pathum United 2-2 Buriram United 24/9 19h30 CAHN 1-0 Cebu 24/9 20h Selangor 4-2 Tampines Rovers 25/9 16h30 Johor vs Bangkok United 25/9 19h30 Nam Định vs Svay Rieng 3/12 18h Cebu vs Selangor 3/12 18h30 Tampines Rovers vs Pathum United 3/12 19h Buriram United vs CAHN 4/12 18h30 Shan United vs Nam Định 4/12 19h Bangkok United vs Lion City Sailors 4/12 19h Svay Rieng vs Johor 17/12 18h30 Bangkok United vs Nam Định 17/12 19h Lion City Sailors vs Shan United 28/1 18h30 Tampines Rovers vs Buriram United 28/1 19h Pathum United vs Cebu 28/1 20h Selangor vs CAHN 29/1 16h30 Johor vs Shan United 29/1 19h Svay Rieng vs Bangkok United 29/1 19h30 Nam Định vs Lion City Sailors 4/2 19h30 Buriram United vs Cebu 4/2 19h30 Selangor vs Pathum United 4/2 19h30 CAHN vs Tampines Rovers 5/2 19h30 Nam Định vs Johor 5/2 19h30 Bangkok United vs Shan United 5/2 19h30 Lion City Sailors vs Svay Rieng