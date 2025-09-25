  • Zalo

Bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 mới nhất

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 25/09/2025 07:48:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Chi tiết bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 (ACC) mới nhất: Kết quả thi đấu, vị trí của CLB Nam Định và CAHN.

Giải ASEAN Club Championship (ACC) - Cúp CLB Đông Nam Á mùa giải 2025-2026 khởi tranh từ tháng 8/2025. Có 12 đội bóng tham dự giải đấu, trong đó 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Công an Hà Nội (vô địch Cúp Quốc gia) và Nam Định (vô địch V.League).

CAHN là đương kim á quân giải ASEAN Club Championship.

CAHN là đương kim á quân giải ASEAN Club Championship.

Bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship

Bảng A

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Selangor
(Malaysia)		25/34
2Pathum United
(Thái Lan)		24/34
3Tampines Rovers
(Singapore)		25/53
4Công an Hà Nội
(Việt Nam)		22/23
5Buriram United
(Thái Lan)		23/32
6Cebu
(Philippines)		21/40

Bảng B

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn - thua		Điểm
1Svay Rieng
(Campuchia)		13/03
2Johor
(Malaysia)		13/13
3Bangkok United
(Thái Lan)		00/00
4Nam Định
(Việt Nam)		00/00
5Lion City Sailors
(Singapore)		11/30
6Shan United
(Myanmar)		10/30

Thể thức giải ACC ASEAN Club Championship 2025

Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Thứ tự sân nhà, sân khách được xác định theo bốc thăm. Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 2 lượt.

Thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ ở vòng bảng được xác định dựa theo số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm).

Lịch thi đấu, kết quả giải ACC ASEAN Club Championship 2025

NgàyGiờTrận đấu
20/818hCebu 1-3 Tampines Rovers
20/818hBuriram United 1-1 Selangor
20/819hPathum United 2-1 CAHN
21/816hJohor 3-1 Lion City Sailors
21/818h30Shan United 0-3 Svay Rieng
24/919hPathum United 2-2 Buriram United
24/919h30CAHN 1-0 Cebu
24/920hSelangor 4-2 Tampines Rovers
25/916h30Johor vs Bangkok United
25/919h30Nam Định vs Svay Rieng
3/1218hCebu vs Selangor
3/1218h30Tampines Rovers vs Pathum United
3/1219hBuriram United vs CAHN
4/1218h30Shan United vs Nam Định
4/1219hBangkok United vs Lion City Sailors
4/1219hSvay Rieng vs Johor
17/1218h30Bangkok United vs Nam Định
17/1219hLion City Sailors vs Shan United
28/118h30Tampines Rovers vs Buriram United
28/119hPathum United vs Cebu
28/120hSelangor vs CAHN
29/116h30Johor vs Shan United
29/119hSvay Rieng vs Bangkok United
29/119h30Nam Định vs Lion City Sailors
4/219h30Buriram United vs Cebu
4/219h30Selangor vs Pathum United
4/219h30CAHN vs Tampines Rovers
5/219h30Nam Định vs Johor
5/219h30Bangkok United vs Shan United
5/219h30Lion City Sailors vs Svay Rieng
Đọc thêm
Tiểu Minh
Bình luận
vtcnews.vn