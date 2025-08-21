Bạn bè quốc tế xúc động 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

(VTC News) -

Những người nước ngoài xúc động "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Sau hai ngày tổ chức, sự kiện trải nghiệm bằng công nghệ thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” sống lại mùa thu lịch sử 1945, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự, trong đó có cả những vị khách nước ngoài.

20h30 ngày 20/8, 3 vị khách đến từ Hungary vẫn hòa chung vào dòng người đông đúc xếp hàng trước số 58 Quán Sứ. Họ cho biết mình đến từ Hungarian Water Partnership, một dự án kết nối các doanh nghiệp trong ngành nước ở Hungary và đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Ông Balint Horvath, tổng thư ký dự án cho biết ông đang tham dự sự kiện ở gần đó và tình cờ nhìn thấy hàng người xếp hàng, “rất tò mò không biết họ đang làm gì”. Sau khi hỏi thông tin và được giải thích về “Trở về thời khắc thiêng liêng”, ông và hai đồng nghiệp quyết định xếp hàng vào xem.

“Việc được tham gia và đứng vỗ tay cùng mọi người rất tuyệt vời. Chúng tôi đã biết đến và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu, và cũng đã đến Lăng Bác, nên chúng tôi rất trân trọng cơ hội này”, ông nói.

Ông Róbert Forintos - đồng chủ tịch dự án cho biết, ông rất ấn tượng với sự kiện. Ông từng đến Việt Nam vào những năm 1990 và nay khi quay trở lại đã thấy sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. “Việt Nam giống như ngôi nhà thứ hai của tôi”.

Bà Timea Kricskovics, điều phối viên dự án nói thêm: “Chúng tôi có thể cảm thấy tinh thần của người Việt Nam, tình yêu nước của tất cả mọi người, khi tất cả cùng chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Năm nay cũng là kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam – Hungary nên điều đó càng đặc biệt”.

“Trong những ngày này Việt Nam rực rõ cờ hoa, rất đẹp và thật tuyệt vời khi thấy sự tự hào đó, các bạn thực sự có những điều đáng tự hào”, ông Horvath cho biết.

Các vị khách Hungary đều cảm thấy rất yêu Việt Nam và sự thân thiện, tươi cười, mến khách của người dân Việt Nam.

Ông Róbert Forintos, Balint Horvath và bà Timea Kricskovics.

Anh Charlie Win, một cộng tác viên lâu năm của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), cũng đã không bỏ lỡ sự kiện trải nghiệm này. Anh cho biết trải nghiệm VR đã mang đến cho mình những cảm xúc đặc biệt.

Charlie nói: “Thời đại 4.0 chúng ta có công nghệ AI mới. Nếu có sự hợp tác với VOV, chúng ta có thể dùng công nghệ này để xây dựng những chương trình nhằm truyền tải lịch sử và kiến thức cho các bạn trong nước cũng như quốc tế”.

Charlie cho rằng với những trải nghiệm bằng VR, người xem có thể “quay về” một thời khắc lịch sử trong quá khứ, theo một cách rất dễ tiếp cận - đặc biệt là cho trẻ em, học sinh. Điều đó tạo ra sự gắn kết với người dùng: trước đây chỉ có thể xem qua tư liệu, băng ghi hình, nhưng nay có thể trực tiếp “tham gia” bằng trải nghiệm VR.

“Đây là cách thú vị để thấu hiểu sâu hơn về lịch sử và tầm quan trọng của nó”, anh chia sẻ.

Charlie cũng cho biết, việc sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam và thành lập VOV là cột mốc rất quan trọng, thể hiện sự phát triển của đất nước Việt Nam - một đất nước từng trải qua nhiều khó khăn, chiến tranh, nhưng đã có bước phát triển mạnh mẽ.

“Sáng kiến thể hiện năng lượng, khát vọng phát triển, sự cởi mở của người Việt Nam trong việc tiếp cận công nghệ mới, hội nhập với thế giới.

VOV có thế mạnh vì phát sóng đa ngôn ngữ - không chỉ tiếng Việt mà còn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Cá nhân tôi mong muốn nội dung VR này có thể được dịch ra nhiều ngôn ngữ để phục vụ du khách, học giả, doanh nghiệp và người dân toàn cầu, để họ hiểu thêm về lịch sử Việt Nam”.