Toàn cảnh lễ công bố dự án trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Chiều 20/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) công bố dự án trải nghiệm ''Trở về thời khắc thiêng liêng'' tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Tham dự lễ công bố có ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV; ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám Đốc VOV, Trưởng ban chỉ đạo dự án; ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV; ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc VOV; ông Nguyễn Văn Chí - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy cùng Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VOV.
Về phía khách mời có ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ; ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; ông Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ Cuba tại Việt Nam; ông Pierre Du Ville - Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Hà Nội cùng đại diện các cơ quan ngoại giao: Ai Cập, Belarus, Indonesia, Lào, Mông Cổ,...
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại lễ công bố dự án trải nghiệm ''Trở về thời khắc thiêng liêng".
Đại diện đơn vị thực hiện, đại diện hội đồng cố vấn chuyên môn cùng đại diện các đơn vị trí đối tác giao lưu tại lễ công bố dự án trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng".
Ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám Đốc VOV, Trưởng ban chỉ đạo dự án, chia sẻ tại buổi lễ.
GS.TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam, chia sẻ tại buổi lễ.
PGS.TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chia sẻ tại buổi lễ.
Các đại biểu bấm nút chính thức kích hoạt Dự án Trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng", chào đón mùa Thu rực rỡ của đất nước.
Ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám Đốc VOV, Trưởng ban chỉ đạo dự án tặng hoa tri ân Ban cố vấn "Trở về thời khắc thiêng liêng".
Ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng ban chỉ đạo dự án và ông Ngô Văn Hải - Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Điện tử VTC News tặng hoa các đối tác đồng hành cùng dự án "Trở về thời khắc thiêng liêng".
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cùng các vị khách quý trải nghiệm khoảnh khắc trở về ngày 2/9/1945, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám Đốc VOV, Trưởng ban chỉ đạo dự án cùng các vị khách quý trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng".
Các vị khách trải nghiệm dự án tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” do VOV tổ chức đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Nhiều người chia sẻ, họ không chỉ đến để trải nghiệm công nghệ mới, mà còn để sống lại niềm tự hào dân tộc, để hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do. Chương trình đã mở cửa tự do, tiếp đón công chúng từ 8h đến 21h trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ. Sau đó, từ ngày 28/8 đến 5/9, không gian trải nghiệm sẽ tiếp tục phục vụ tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội), hứa hẹn thu hút thêm đông đảo người dân và du khách.
