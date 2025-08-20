Toàn cảnh lễ công bố dự án trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” do VOV tổ chức đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Nhiều người chia sẻ, họ không chỉ đến để trải nghiệm công nghệ mới, mà còn để sống lại niềm tự hào dân tộc, để hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do. Chương trình đã mở cửa tự do, tiếp đón công chúng từ 8h đến 21h trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ. Sau đó, từ ngày 28/8 đến 5/9, không gian trải nghiệm sẽ tiếp tục phục vụ tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội), hứa hẹn thu hút thêm đông đảo người dân và du khách.