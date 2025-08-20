Trực tiếp: Lễ công bố dự án trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Là vị khách đầu tiên tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng, bà Xuân Mai (65 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ bà như được sống lại trong những ngày tháng 9 lịch sử, cách đây 80 năm.

"Tôi không nghĩ công nghệ có thể đưa mình sống lại đúng khoảnh khắc ấy. Khi nghe đồng bào hô ‘Xin thề!’, tim tôi rung lên, mắt tôi rưng rưng, muốn hô vang. Đó là trải nghiệm mà tôi sẽ nhớ cả đời", bà Mai nghẹn ngào.

Người dân xếp hàng tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ.

Còn ông Văn Bền (67 tuổi, Hà Đông) chia sẻ: "Được 'Trở về thời khắc thiêng liêng', tôi thấy mình như được hòa vào dòng chảy lịch sử dân tộc, một cảm xúc khó quên".

Giữa dòng người đông đúc kiên nhẫn xếp hàng, hình ảnh hai em nhỏ Nguyễn Gia Hưng và Nguyễn Bảo Phong trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng thu hút sự chú ý. Dù còn ít tuổi, nhưng các em đã cảm nhận được niềm tự hào đặc biệt khi được tai nghe mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua công nghệ thực tế ảo.

"Con thấy buổi hôm nay tuy xếp hàng lâu nhưng rất xứng đáng khi được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập", Gia Hưng chia sẻ.

Anh Đào Vũ Quang Huy (Hà Đông) đã sắp xếp công việc từ hôm trước để kịp có mặt lúc 5h30 sáng. Anh kể đã chủ động sắp xếp công việc để có mặt từ sớm, chỉ với mong muốn trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm.

Sau khi tháo kính VR, anh chia sẻ: "Tôi tự hào khi được ‘đứng’ giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945. Cảm giác như mình không chỉ là khán giả mà là một phần trong lịch sử. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm tôi luôn mang theo".