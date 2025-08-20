Trực tiếp: Lễ công bố dự án trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Là vị khách đầu tiên tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng, bà Xuân Mai (65 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ bà như được sống lại trong những ngày tháng 9 lịch sử, cách đây 80 năm.
"Tôi không nghĩ công nghệ có thể đưa mình sống lại đúng khoảnh khắc ấy. Khi nghe đồng bào hô ‘Xin thề!’, tim tôi rung lên, mắt tôi rưng rưng, muốn hô vang. Đó là trải nghiệm mà tôi sẽ nhớ cả đời", bà Mai nghẹn ngào.
Còn ông Văn Bền (67 tuổi, Hà Đông) chia sẻ: "Được 'Trở về thời khắc thiêng liêng', tôi thấy mình như được hòa vào dòng chảy lịch sử dân tộc, một cảm xúc khó quên".
Giữa dòng người đông đúc kiên nhẫn xếp hàng, hình ảnh hai em nhỏ Nguyễn Gia Hưng và Nguyễn Bảo Phong trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng thu hút sự chú ý. Dù còn ít tuổi, nhưng các em đã cảm nhận được niềm tự hào đặc biệt khi được tai nghe mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua công nghệ thực tế ảo.
"Con thấy buổi hôm nay tuy xếp hàng lâu nhưng rất xứng đáng khi được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập", Gia Hưng chia sẻ.
Anh Đào Vũ Quang Huy (Hà Đông) đã sắp xếp công việc từ hôm trước để kịp có mặt lúc 5h30 sáng. Anh kể đã chủ động sắp xếp công việc để có mặt từ sớm, chỉ với mong muốn trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm.
Sau khi tháo kính VR, anh chia sẻ: "Tôi tự hào khi được ‘đứng’ giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945. Cảm giác như mình không chỉ là khán giả mà là một phần trong lịch sử. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm tôi luôn mang theo".
Dự án trải nghiệm VR Trở về thời khắc thiêng liêng là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025).
Lần đầu tiên, chỉ cần bước qua cánh cổng công nghệ thực tế ảo, người dân sẽ được xuyên không thời gian chứng kiến thời khắc thiêng liêng khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.
Khách tham quan được quay ngược thời gian đứng ở đúng nơi tròn 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập, trong không khí trang nghiêm, xúc động đến nghẹt thở, vỡ oà trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của hàng vạn đồng bào, cùng vung tay thề bảo vệ Tổ quốc.
Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Với kính VR hiện đại, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng hành động, hòa mình vào khung cảnh lịch sử của dân tộc.
Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số. Không gian trải nghiệm còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.
Khách tham quan sẽ tiếp tục hành trình khám phá và tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 cùng lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam qua Biên tập viên ảo – ứng dụng AI Human được trình chiếu sống động trong Holobox.
Nhân vật ảo này giới thiệu chi tiết các nội dung liên quan đến Ngày Quốc khánh 2/9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV qua từng giai đoạn lịch sử.
Từ những ký ức được phục dựng bằng công nghệ hiện đại, triển lãm không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn truyền cảm hứng, hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng hoà bình đến thế hệ mai sau và khẳng định niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.
Dự án trải nghiệm VR Trở về thời khắc thiêng liêng mở cửa từ 8h sáng 19/8 tới ngày 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội). Ngày sau khi mở cổng đăng ký, hơn 30.000 người đã ghi danh tham dự trải nghiệm. Đến 14h00 ngày 20/8, Ban tổ chức đã đón gần 3.000 người đến tham quan và trải nghiệm.
Sau Lễ công bố ngày 20/8, Ban tổ chức sẽ tiếp tục phục vụ Nhân dân đến tham quan và trải nghiệm trong khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).
