6 tiếng chờ đợi đổi lấy khoảnh khắc thiêng liêng 'xuyên không' nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

(VTC News) -

Hai ngày qua, trước Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô và Trung tâm Phát thanh Quốc gia (Hà Nội), người ta đã chứng kiến một cảnh tượng hiếm có: Hàng nghìn con người kiên nhẫn đứng xếp hàng nhiều giờ liền. Có người chờ 3 tiếng, có người 5 tiếng, thậm chí 6 tiếng. Nắng rồi mưa, mưa lại tạnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo, chân tê cứng vì đứng quá lâu.

Thế nhưng không ai than phiền, không một tiếng oán trách. Họ đứng đó, chỉ với một mong ước giản dị: Được “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình mùa thu 1945, để nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi từ Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô.

6 tiếng chờ đợi trong nắng mưa

Trời Hà Nội tháng Tám thất thường, khi thì nắng gay gắt, khi lại bất ngờ đổ mưa rào. Nhưng không vì thế mà hàng người thưa đi. Ngược lại, càng lúc càng đông. Mỗi đoàn khoảng 40 người, được ban tổ chức gọi tên, nối đuôi nhau di chuyển từ Cung Hữu nghị sang số 58 Quán Sứ. Đoàn này vào, đoàn khác lại xếp hàng, như một dòng chảy bất tận. Người bước ra với đôi mắt đỏ hoe, còn người trong hàng lại khấp khởi, mong chờ đến lượt mình.

Có người đến từ ngoại tỉnh, thức dậy từ 2 giờ sáng để kịp chuyến xe khách. Có gia đình đưa cả ba thế hệ cùng đi. Ông bà tóc bạc, cha mẹ trung niên và những đứa trẻ ríu rít. Có nhóm bạn trẻ khoác vai nhau, tay cầm lá cờ nhỏ, háo hức như đi dự một ngày hội lớn.

Trời mưa, hàng trăm chiếc ô bật lên đồng loạt, người nọ che cho người kia. Trời nắng, họ chuyền tay nhau chai nước, cái quạt giấy.

"Vượt nắng, thắng mưa" để được "gặp" Bác Hồ tại Ba Đình 1945.

Mồ hôi ai cũng ướt sũng lưng áo, có người chiếc khăn trên vai đã đổi màu vì muối mặn. Vậy mà, khi một tình nguyện viên mang đến những chai nước mát, những gói bánh nhỏ, cả hàng dài lại vang lên những tiếng “cảm ơn” rối rít. Một em bé mắt trong veo cảm ơn khi nhận chiếc áo mưa mỏng, được mẹ mặc vào rồi nhảy múa như món quà đặc biệt. Người thanh niên ở đầu hàng xé đôi chiếc bánh, đưa lại cho người bạn lạ phía sau.

Không một lời than phiền. Ngược lại, giữa nắng mưa, nụ cười vẫn nở trên môi. Họ tự động hoà nhịp vào nhau.

Có lúc, để xua tan mỏi mệt, một nhóm sinh viên bỗng cất giọng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Lập tức cả hàng dài vang theo, tiếng hát át đi tiếng mưa, át cả cái nắng oi ả, biến hàng đợi thành một hợp xướng ngẫu hứng của lòng yêu nước.

"Chúng em thấy chờ đợi 5 - 6 tiếng là quá bình thường. Thế hệ cha ông đi trước đã đổi cả xương máu để lấy khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, vậy thì cớ gì chúng em lại không chờ đợi được chỉ vài tiếng. Chúng em được sống trong hoà bình, được ăn ngon, mặc đẹp, tất cả là nhờ Bác, nhờ cha ông đi trước", một bạn sinh viên nói tự hào nói.

Đôi bạn trẻ đội mưa chờ đến lượt vào trải nghiệm.

"Đáng lắm. Rất đáng!"

Bước qua cánh cửa 58 Quán Sứ, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Không gian công nghệ 3D mở ra, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, và giọng Bác Hồ vang lên: “Hỡi đồng bào cả nước…”. Tiếng nói ấm áp, dõng dạc ấy khiến căn phòng chùng xuống, rồi nghẹn lại trong tiếng nức nở.

Một cụ ông đưa tay chào cờ, mắt nhòe lệ. Một thanh niên đứng nghiêm, bàn tay đặt lên ngực, môi mấp máy hát Quốc ca. Một em nhỏ vốn nô đùa suốt hàng giờ trong hàng đợi, giờ bỗng nín bặt, đôi mắt tròn xoe nhìn lên màn hình. Những người trẻ đặt tay lên ngực, khe khẽ hát Quốc ca.

Có cả những người khuyết tật, những thanh niên chậm phát triển… Họ không dễ dàng để di chuyển, nhưng vẫn tự tìm cách đến. Thấy vậy, ban tổ chức ưu tiên đón họ ngay từ đầu hàng. Ai nấy đều xúc động khi thấy một chàng trai ngồi trên xe lăn, tay run run đặt kính VR lên mắt, rồi bật khóc khi giọng Bác cất lên.

Những vị khách cuối trong ngày trải nghiệm.

Và ở một góc phòng, Dragon Kim - nam du khách Hàn Quốc đã sống ở Việt Nam nhiều năm mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, ôm tấm bảng gỗ khắc “5 điều Bác Hồ dạy”. Anh đọc rành mạch từng lời, dù tiếng Việt còn ngọng nghịu, rồi bật khóc nức nở, hô vang “Tôi yêu Việt Nam!”. Cả khán phòng vỗ tay rần rần, như tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu Việt Nam vượt qua mọi biên giới.

Khoảnh khắc giọng Bác vang lên, tất cả nhọc nhằn, mệt mỏi, mưa nắng 6 tiếng ngoài kia bỗng trở thành vô nghĩa. Mỗi người bước ra đều mang theo một đôi mắt đỏ hoe nhưng gương mặt rạng ngời.

“Đáng lắm. Rất đáng!”, cụ bà ngoài 80 tuổi nắm tay cháu nói, rồi bật khóc lần nữa.

6 tiếng chờ đợi đổi lấy khoảnh khắc thiêng liêng.

Hai ngày, hàng nghìn con người đã kiên nhẫn chờ đợi, để đổi lấy vài phút thiêng liêng. Vài phút ấy đã làm sống lại trong tim họ ngọn lửa yêu nước tưởng chừng không bao giờ tắt. Và có lẽ, chính sự “đổi chờ lấy thiêng liêng” ấy đã làm nên linh hồn của sự kiện “Trở về thời khắc thiêng liêng”.