Bắc Ninh bứt phá toàn diện, mở đường cho ngành công nghiệp bán dẫn

(VTC News) -

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt 8,98%/năm, nằm trong tốp 5 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 522 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước, thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng. GRDP bình quân đầu người đạt 5.810 USD, cao hơn 1,15 lần mức bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 69,2 triệu đồng/năm, tăng gần 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Bắc Ninh đáp ứng các điều kiện cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Chất lượng tăng trưởng có nhiều cải thiện, năng suất lao động tăng 9,15%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 ước đạt 715 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó công nghiệp – xây dựng chiếm hơn 71%.

Công nghiệp, dịch vụ bùng nổ – nền tảng tăng trưởng

Công nghiệp tiếp tục là trụ cột chính, giá trị gia tăng tăng bình quân 11%/năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) duy trì tăng trưởng hai con số. Bắc Ninh cũng bước đầu hình thành cụm ngành công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, đưa tỉnh vào bản đồ những trung tâm sản xuất công nghệ hàng đầu cả nước.

Ngành xây dựng phát triển mạnh, nhiều dự án trọng điểm được hoàn thành, góp phần nâng tầm hạ tầng công nghiệp- đô thị.

Ở lĩnh vực thương mại- dịch vụ, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng đạt 7,22%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2025 ước đạt 761,6 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 16,5%/năm. Bắc Ninh liên tục nằm trong tốp 10 cả nước về chỉ số thương mại điện tử.

Nhiều công ty điện tử chọn Bắc Ninh là điểm đến để sản xuất.

Du lịch chuyển biến tích cực, 5 năm đón gần 18 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 14.000 tỷ đồng, tăng 86% so với giai đoạn trước. Ngoại thương mở rộng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt 659 tỷ USD, gấp 1,76 lần so với giai đoạn 2016-2020.

Nông nghiệp hiện đại, tài chính vững vàng, đầu tư bứt phá

Nông nghiệp được tái cơ cấu theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn. Đến năm 2025, trên 30% giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hơn 60% sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Tỉnh có 773 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, 51/66 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nông thôn.

Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 264.187 tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước, năm 2025 riêng đạt khoảng 59 nghìn tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2020. Tổng vốn tín dụng huy động đạt 402 nghìn tỷ đồng, dư nợ 375,7 nghìn tỷ đồng, nợ xấu chỉ 0,5%.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thăm Công ty Micro Commercial Components Việt Nam (M.C.C), Khu công nghiệp Yên Phong II-C.

Trong nhiệm kỳ, Bắc Ninh thu hút 1.731 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 25,1 tỷ USD; 733 dự án trong nước với tổng vốn điều chỉnh trên 676 nghìn tỷ đồng; thành lập mới gần 29.000 doanh nghiệp với vốn đăng ký 367 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành chính sách đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI, mở ra hướng đi mới để tham gia hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam.

Trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu

Với những kết quả toàn diện trên, Bắc Ninh không chỉ duy trì vị thế là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước mà còn đang mở đường trở thành “cứ điểm” công nghiệp bán dẫn, tạo nền tảng bứt phá trong giai đoạn 2025-2030.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn bình quân cả nước, phát triển toàn diện các lĩnh vực, trong đó công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, điện tử, công nghệ số trở thành mũi nhọn. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường.

Bắc Ninh định hướng phát triển dịch vụ chất lượng cao, trong đó thương mại điện tử, logistics, du lịch văn hóa – tâm linh trở thành động lực tăng trưởng mới. Nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ sinh học, nông nghiệp sạch tiếp tục được chú trọng, đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao giá trị nông sản.

Cùng với đó, tỉnh tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Với quyết tâm chính trị và tầm nhìn dài hạn, Bắc Ninh phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu, là cực tăng trưởng năng động của cả nước.