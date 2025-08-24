Thương mại điện tử là xu hướng tồn tại và phát triển mãi mãi

(VTC News) -

Nhận định trên được Giáo sư Eldon Y. Li, Đại học Quốc gia Trung Chính (Đài Loan, Trung Quốc) đưa ra tại Hội thảo quốc tế lần thứ 25 về Kinh doanh điện tử do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Giáo sư Eldon Y. Li, Đại học Quốc gia Trung Chính (Đài Loan).

Ông Eldon Y. Li cho biết, hoạt động thương mại điện tử đang bùng nổ với quy mô gấp 2-3 lần so với trước đại dịch COVID-19.

Theo vị chuyên gia, thương mại điện tử là xu hướng sẽ tồn tại và phát triển mãi mãi. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công nghệ như AI, blockchain và dữ liệu lớn… càng khẳng định sức sống bền bỉ đó.

"Thương mại điện tử chính là nền tảng công nghệ cho các giao dịch tài chính điện tử, từ đó mở đường cho sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech), tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính số phức tạp hơn", Eldon Y. Li nói.

Nhận định những rủi ro từ công nghệ là bài toán đặt ra cho Việt Nam, song ông Eldon Y. Li lại đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển và tiềm năng của kinh doanh điện tử nhờ định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

"Tôi thấy triển vọng rất tích cực ở Việt Nam khi nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh, từ xuất phát điểm thấp nay đang vươn lên. Việt Nam có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm tài chính. Việt Nam cần quốc tế hoá hơn nữa, không chỉ nằm ở chính sách mà phải thể hiện ngay trong những điều cơ bản nhất như ngôn ngữ, pháp lý", ông Eldon Y. Li nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, nhìn nhận, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên biến đổi chưa từng có, được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, máy bay không người lái, xe điện...

Những công nghệ này, theo ông Hiếu, đang định hình lại cách chúng ta giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và cạnh tranh, từ đó, làm thay đổi những mô hình kinh doanh hiện tại, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở ra cơ hội mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Cùng quan điểm, PSG.TS. Tạ Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng, sự biến đổi về công nghệ mở ra những mô hình kinh doanh mới cho những doanh nghiệp kinh doanh điện tử, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện hiệu quả vận hành và thúc đẩy đổi mới, cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Lợi nhắc đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các quốc gia, từ Mỹ, châu Âu cho đến những nước phát triển sau như Nhật Bản hay các "con rồng", "con hổ" châu Á như: Hàn Quốc, Đài Loan... đều bắt nguồn từ việc đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo. Ngược lại, những quốc gia không kiên trì tập trung vào đổi mới sáng tạo lại dễ rơi vào "bẫy" thu nhập trung bình.

"Thực tế này càng khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là quyết sách chiến lược hàng đầu", ông Lợi nói.

Song, ngay cả khi chưa có Nghị quyết số 57, theo PSG.TS. Tạ Văn Lợi, lực lượng doanh nghiệp từ FDI, doanh nghiệp nhà nước đến tư nhân, vốn đã chủ động tìm cách ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh.

Nghị quyết số 57 tạo thêm cú huých mạnh mẽ để quá trình này đi vào thực tế, thông qua những chính sách khuyến khích thiết thực như miễn thuế thu nhập cá nhân với các khoản thu nhập từ hoạt động đổi mới sáng tạo, hay hỗ trợ nghiên cứu trong các ngành khoa học cơ bản, dù phải chấp nhận rủi ro nhất định.

"Nhờ đó, tháo gỡ được điểm nghẽn, 'cục máu đông' mà các nhà khoa học cũng như các doanh nghiệp lo lắng trước đây", PSG.TS. Tạ Văn Lợi nói thêm.