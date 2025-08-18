Đại sứ Anh tiết lộ bí quyết để Việt Nam 'thắng' trong ngành bán dẫn giá trị cao

(VTC News) -

Việt Nam có lợi thế tự nhiên để bứt phá ngành bán dẫn

Chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện Diễn đàn Bán dẫn Việt Nam - Vương quốc Anh, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho rằng, Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố để phát triển công nghiệp bán dẫn giá trị cao.

“Việt Nam có tiềm năng rất lớn nhờ vị trí địa lý chiến lược, lực lượng lao động trẻ, tài năng, cùng khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên và chuỗi cung ứng. Đây là những lợi thế tự nhiên quan trọng để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn giá trị gia tăng”, Đại sứ Iain Frew nói.

Theo ông, nhu cầu hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này rất lớn, và con đường hiệu quả nhất chính là qua các phái đoàn, diễn đàn như sự kiện lần này – nơi đôi bên có thể chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về thách thức cũng như cơ hội hợp tác. “Ở Vương quốc Anh, chúng tôi vừa thành lập Trung tâm Bán dẫn Quốc gia. Tôi khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục kết nối, sang thăm Vương quốc Anh, gặp gỡ các cơ sở nghiên cứu – đào tạo để tìm kiếm cơ hội nâng cao kỹ năng cũng như liên kết thương mại”, ông nói.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew chia sẻ tại Diễn đàn Bán dẫn Việt Nam - Vương quốc Anh ngày 18/8. (Ảnh: Hà Phương)

Đại sứ cho biết các công ty như ARM đang triển khai chương trình Flex Service, cho phép trường đại học và viện nghiên cứu tiếp cận công nghệ cần thiết để đào tạo, đồng thời cung cấp khóa huấn luyện chuyên môn cho kỹ sư trong ngành. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển lực lượng nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ thế mạnh trong công nghệ kiểm định và đóng gói tiên tiến, đặc biệt tại xứ Wales – lĩnh vực có thể hỗ trợ Việt Nam gia tăng giá trị trong sản xuất. “Từ nền tảng bán dẫn, hai bên có thể mở rộng hợp tác sang trí tuệ nhân tạo, y tế số, khai thác dữ liệu, giáo dục và fintech. Việc Việt Nam thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) cũng mở ra cơ hội kết nối dòng vốn công nghệ với các trung tâm tài chính của Anh”, ông Frew cho hay.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng nhận định: “Đây là lĩnh vực cạnh tranh toàn cầu. Việt Nam cần khung chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư, đồng thời duy trì chất lượng nhân lực, bảo đảm sự phát triển lâu dài và bền vững”.

Việt Nam đặt mục tiêu 50.000 kỹ sư bán dẫn đến 2030

Ở góc nhìn trong nước, chia sẻ với báo chí, ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - khẳng định, sự kiện lần này mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: NIC)

“Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển ngành bán dẫn đến 2050, cùng Chương trình phát triển nguồn nhân lực đến 2030 và tầm nhìn 2050. Trong đó, mục tiêu đặt ra là đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực cho các công đoạn của ngành. Chúng ta đang ưu tiên cao cho công đoạn thiết kế – lĩnh vực có nhiều tiềm năng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Vũ Quốc Huy nhấn mạnh.

Theo Giám đốc NIC, Diễn đàn Bán dẫn Việt Nam - Vương quốc Anh là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế, kết nối với doanh nghiệp, viện trường hàng đầu, từ đó biến các cơ hội hợp tác thành kết quả cụ thể. “Tôi kỳ vọng từ hội thảo này sẽ hình thành những dự án hợp tác chi tiết hơn, từ nghiên cứu, đào tạo nhân lực đến đầu tư kinh doanh, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược trong bản đồ bán dẫn toàn cầu”, ông Huy chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở phát biểu bên lề, trong chương trình chính, nhiều đại biểu cũng đưa ra ý kiến quan trọng. Giáo sư Ian Sandall, Đại học Liverpool, giới thiệu năng lực nghiên cứu và đào tạo trong thiết kế chip, vật liệu bán dẫn và thiết bị quang tử. Ông Jonathan Bryon – Giám đốc phát triển kinh doanh Oxford Instruments – trình bày các giải pháp phân tích, chế tạo vật liệu bán dẫn và khoáng sản quan trọng, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong khai thác nguồn nguyên liệu.

Toàn cảnh Diễn đàn Bán dẫn Việt Nam - Vương quốc Anh. (Ảnh: NIC)

Các doanh nghiệp, tổ chức từ Vương quốc Anh đều bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành bán dẫn. Họ đánh giá cao tiềm năng từ thị trường hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ, cùng chiến lược quốc gia rõ ràng mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai.

“Điều quan trọng nhất là biến tiềm năng thành hành động cụ thể. Nếu Việt Nam duy trì được tốc độ đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng kết nối quốc tế, tôi tin chỉ trong vài năm tới, Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm đáng chú ý trên bản đồ bán dẫn toàn cầu”, một chuyên gia quốc tế tại diễn đàn nhận định.