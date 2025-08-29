Bắc Ninh đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cao hơn mức Trung ương giao

(VTC News) -

Chiều 29/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo đó, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bố cục gồm 2 phần, bám sát hướng dẫn của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV và dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng với dung lượng 38 trang.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa Kinh Bắc, tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030” với phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 29 đến 30/9/2025.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy đã đề ra 26 chỉ tiêu cụ thể (trong đó, có 10 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 5 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng).

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại họp báo.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11-12% (cao hơn mức Trung ương giao là 10,5% tại dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV Đảng).

Bên cạnh đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bắc Ninh đề ra 3 khâu đột phá: Nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách công; tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh phân cấp, phát huy tự chủ cơ sở, tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, chuẩn hóa cán bộ đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và văn minh của dân tộc.

Hoàn thiện đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên hạ tầng giao thông, khoa học - công nghệ, đô thị, năng lượng và hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 8,98%/năm. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 522 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước; GRDP bình quân đầu người ước 5.810 USD, gấp 1,15 lần bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người ước 69,2 triệu đồng/năm, tăng gần 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) luôn đứng đầu cả nước với mức tăng trưởng hai con số. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 264.187 tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm.