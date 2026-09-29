Cựu điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần khai nhận tiền giúp 'bà trùm' trốn viện

(VTC News) -

Ngày 29/9, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn với 65 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa.

Chủ tọa xét hỏi với nhóm điều dưỡng của Viện về những lần nhận tiền và các lợi ích vật chất khác từ bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh - bà trùm “chạy bệnh án” tâm thần.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Đình Xiêm, cựu điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nữ khai nhận tiền của Mai Anh hàng tháng, từ 2-3 triệu đồng. Tổng cộng bị cáo nhận của Mai Anh 47 triệu đồng.

Về mục đích số tiền này, Xiêm khai nhằm giúp Mai Anh trốn viện.

Bị cáo Trần Thùy Linh, cựu điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nam thừa nhận có được Mai Anh đưa tiền.

“Bị cáo 2 lần nhận 8 triệu đồng của Mai Anh”, Linh khai và cho hay mục đích để cho Lê Văn Đông - chồng của Mai Anh trốn viện, hoặc bỏ qua các sai phạm của người này.

Linh cũng thừa nhận, được Mai Anh mời đi du lịch hai lần. Một lần bị cáo đi cùng chồng du lịch Đà Nẵng; lần thứ hai đi cùng con trai ở Mai Châu, Hòa Bình (cũ). Các lần đi này đều do Mai Anh trả toàn bộ chi phí.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại toà.

Bị cáo Tạ Thị Ngọc, cựu điều dưỡng khoa điều trị bắt buộc nữ cũng thừa nhận nhiều lần được Mai Anh đưa tiền, có lần trực tiếp, có lần chuyển khoản. Tổng số tiền Ngọc khai nhận là hơn 14 triệu đồng.

Ngọc phân trần mỗi lần đưa tiền, Mai Anh chỉ nói là “cho quà”. Chủ tọa sau đó hỏi về chuyến du lịch Đà Nẵng mà Ngọc từng đi cùng đoàn do Mai Anh tổ chức. Nữ điều dưỡng thừa nhận được Mai Anh đài thọ chuyến đi với chi phí hơn 3,6 triệu đồng.

Ngọc giải thích thời điểm được rủ đi Đà Nẵng, Mai Anh đang ở ngoài, chưa quay trở lại điều trị bắt buộc tại viện. Ngoài ra, việc Ngọc nhận tiền, đi du lịch do Mai Anh “tài trợ”, nhằm mục đích để Lê Văn Đông vào ở cùng buồng với Mai Anh; để tạo điều kiện cho bệnh nhân Lê Văn Đông ra ngoài, không lập biên bản.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang, cựu điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nữ, cũng khai đã 6 lần nhận tổng cộng 17 triệu đồng từ Mai Anh. Trong đó, 12 triệu đồng được Mai Anh đưa trực tiếp, còn một lần 5 triệu đồng được chuyển qua Tạ Văn Minh Giáp. “Anh Giáp chỉ bảo là quà bệnh nhân Mai Anh đưa thôi ạ”, Trang khai.

Khi chủ tọa hỏi có phải tiền được đưa theo tháng hay không, nữ điều dưỡng không thừa nhận và cho rằng Mai Anh chỉ “thỉnh thoảng” mới cho tiền. Tuy nhiên, khi được hỏi về mục đích nhận tiền, Trang thừa nhận để tạo điều kiện cho Mai Anh ra khỏi viện.

Lê Thị Vân Anh, cựu điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nữ, quen biết Mai Anh từ năm 2020. Bị cáo nhiều lần nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho Mai Anh trốn khỏi viện.

Bị cáo mỗi tháng mở cửa cho Mai Anh trốn khỏi viện 5 lần. Hồ sơ và lời khai cho thấy, không chỉ nhận tiền, Vân Anh còn được Mai Anh tổ chức cho đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Tòa tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo nhận hối lộ.