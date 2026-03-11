Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO

(VTC News) -

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận 5 lọ thuốc kháng độc tố Botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp nhằm điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua.

3 học sinh ở Đà Nẵng nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua. (Ảnh minh hoạ)

Số thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) được đại diện WHO vận chuyển từ Thụy Sĩ về Hà Nội vào chiều cùng ngày. Sở Y tế TP Đà Nẵng đang phối hợp với đại diện WHO tại Việt Nam đưa lô thuốc từ Hà Nội vào Đà Nẵng bằng đường hàng không, dự kiến khoảng 20h hôm nay (11/3) sẽ hạ cánh.

Ngay khi về đến Đà Nẵng, số thuốc trên sẽ được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc.

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận và điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. Ba bệnh nhân gồm: H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi), H.Q.N. (7 tuổi), cùng trú xã Phước Năng, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, 3 học sinh trên cùng 3 người thân khác trong gia đình ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18h cùng ngày, T, B và N bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và mệt mỏi.

Sáng 8/3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong số này, nặng nhất là nam sinh 15 tuổi. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và tiến hành hồi sức tích cực. Sau khi hội chẩn với chuyên gia, bệnh nhân được thay huyết tương và hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Hai bệnh nhân còn lại cũng có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Trong quá trình điều trị, 1 bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, bệnh nhân còn lại được hỗ trợ thở và theo dõi sát. Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ nhận định cả 3 trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.