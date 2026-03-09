3 học sinh ở Đà Nẵng nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua

(VTC News) -

Ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết đơn vị đang tiếp nhận và điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. 3 bệnh nhân gồm: H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi), H.Q.N. (7 tuổi), cùng trú xã Phước Năng, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, 3 học sinh trên cùng 3 người thân khác trong gia đình ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18h cùng ngày, T, B và N bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và mệt mỏi.

3 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua. (Ảnh minh họa)

Sáng 8/3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong số này, bệnh nhân nặng nhất là nam sinh 15 tuổi. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và tiến hành hồi sức tích cực. Sau khi hội chẩn với chuyên gia, bệnh nhân được thay huyết tương và hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

2 bệnh nhân còn lại cũng có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Trong quá trình điều trị, 1 bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, bệnh nhân còn lại được hỗ trợ thở và theo dõi sát. Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ nhận định cả 3 trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Hiện bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế và các cơ quan chức năng để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đồng thời, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.