Nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua ngày cận Tết

Sáng 15/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có công văn gửi Sở Y tế TP Đà Nẵng về việc xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin có bệnh nhân phải nhập viện vì nghi ngờ bị ngộ độc Clostridium Botulinum sau bữa ăn có món cá ủ chua tại thôn 3, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân có nhiều triệu chứng nặng như mắt nhìn mờ, đồng tử 2 bên giãn, không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Món cá ủ chua (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng. Trong trường hợp cần thiết, bệnh viện kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ kịp thời.

Trạm Y tế xã Phước Chánh tiếp tục chủ động theo dõi sức khỏe những người ăn cùng bữa ăn và thức ăn với bệnh nhân. Khi phát hiện bất kỳ ai có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị hỗ trợ điều trị, cấp cứu kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, cá muối chua là món ăn phổ biến của người dân nhiều địa phương. Cá sau khi được làm sạch, được ướp với muối, trộn cùng cơm nguội hoặc thính gạo rồi ủ kín trong hũ từ vài ngày đến vài tuần. Quá trình lên men tự nhiên này tạo ra hương vị chua đặc trưng, kích thích vị giác và giúp bảo quản cá được lâu hơn.

Tuy nhiên, chính quy trình chế biến này, nếu không được thực hiện đúng cách, lại vô tình tạo ra một môi trường yếm khí hoàn hảo cho vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển. Vi khuẩn này vốn có thể tồn tại dưới dạng bào tử trong đất, nước, hoặc ngay trong ruột cá. Khi gặp điều kiện thuận lợi như môi trường thiếu oxy, độ chua không đủ thấp và nồng độ muối thấp, các bào tử này sẽ nảy mầm và sản sinh ra Botulinum - một trong những độc tố thần kinh mạnh nhất từng được biết đến.