WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng

Dự kiến 15h30 hôm nay (11/3), thuốc giải độc sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sở Y tế Đà Nẵng đã cử người ra Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển ngay trong tối cùng ngày để kịp điều trị cho các bệnh nhân.

Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng/lọ). Đây là thuốc đặc trị dùng để điều trị ngộ độc tố Clostridium Botulinum (ngộ độc botulinum), thường cần nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, thời gian gần đây, tại xã vùng cao của tỉnh ghi nhận một số trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Một bệnh nhân ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam năm 2023. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố Botulinum (trong đó có 1 bệnh nhân xác định dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum).

Hiện tại, 3 bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi), H.Q.N. (7 tuổi) đang diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nguồn thuốc kháng độc tố Botulinum tại TP Đà Nẵng không có.

Trước tình huống khẩn cấp này, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị WHO tại Việt Nam xem xét, hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) từ nguồn dự trữ quốc tế để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận đề nghị của ngành y tế TP Đà Nẵng, WHO đồng ý hỗ trợ khẩn cấp và đang vận chuyển nguồn thuốc trên từ Thụy Sĩ về Hà Nội.