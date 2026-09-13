Apple iPhone 18 Pro Max soán ngôi 'vua selfie' DxOMark nhờ camera vuông độc đáo

(VTC News) -

iPhone 18 Pro Max có thể thành vua selfie?

iPhone 17 Pro đang đứng đầu bảng xếp hạng Selfie của DXOMARK với 154 điểm, tạo ra một cột mốc đáng chú ý cho thế hệ kế nhiệm. Để vượt qua, iPhone 18 Pro Max cần cho thấy sự cải thiện về chất lượng ảnh và video trong nhiều điều kiện sử dụng.

Camera trước 18MP nâng chất lượng selfie

Apple trang bị cho iPhone 18 series mới camera trước 18MP Center Stage với khẩu độ f/1.9 cùng khả năng tự động lấy nét theo pha Focus Pixels. Khi chụp selfie hoặc chân dung, hệ thống lấy nét tự động giúp duy trì độ rõ nét khi khoảng cách giữa người dùng và camera thay đổi.

Camera selfie sắc nét, hỗ trợ lấy nét linh hoạt.

Độ phân giải 18MP cũng mang đến nhiều dữ liệu hình ảnh hơn, hỗ trợ ghi nhận chi tiết trong khung hình. Dù vậy, đây không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng selfie bởi DXOMARK còn đánh giá khả năng phơi sáng, màu sắc, texture và kiểm soát nhiễu.

Cảm biến vuông cho khung hình linh hoạt

Một điểm đáng chú ý trên Center Stage là khả năng chuyển đổi giữa bố cục dọc và ngang mà người dùng không cần xoay iPhone. Tính năng này gắn với kiến trúc cảm biến vuông của hệ thống Center Stage giúp camera có thêm không gian để điều chỉnh bố cục theo nhu cầu sử dụng.

Nhờ đó, người dùng có thể giữ nguyên tư thế cầm máy nhưng nhanh chóng thay đổi khung hình. Đặc biệt khi selfie nhóm hoặc quay vlog, cách hoạt động này giúp thao tác thuận tiện hơn mà không cần liên tục xoay điện thoại. Tuy nhiên, thiết kế cảm biến vuông không đồng nghĩa chất lượng HDR hay khả năng tái tạo màu da sẽ tự động được cải thiện.

Video 4K Dolby Vision cho người sáng tạo

Camera trước trên iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision với tốc độ lên đến 60 fps, đi kèm chế độ video cực ổn định. Những trang bị này phù hợp với người thường xuyên quay vlog, Reels hoặc nội dung di chuyển, khi độ mượt và khả năng giữ khung hình ổn định đóng vai trò quan trọng.

Dành cho selfie, vlog và sáng tạo nội dung.

Tuy nhiên, chất lượng video sau khi đăng tải còn phụ thuộc vào từng nền tảng. TikTok, Instagram hoặc các ứng dụng gọi video có thể nén và giới hạn chất lượng, vì vậy thông số quay gốc chưa thể phản ánh hoàn toàn trải nghiệm hình ảnh thực tế sau khi chia sẻ.

Camera vuông có giúp vượt đối thủ?

Hiện tại, vẫn còn quá sớm để khẳng định iPhone 18 Pro Max là “vua selfie” mới trên DXOMARK, do hệ thống này chưa công bố điểm số đánh giá chính thức.

Cảm biến vuông mang đến lợi thế rõ rệt về khả năng đóng khung, nhưng đây không phải tiêu chí được DXOMARK chấm điểm độc lập. Trong bài đánh giá selfie, nền tảng này xem xét nhiều yếu tố như phơi sáng, màu sắc, lấy nét, texture, nhiễu, artefact và bokeh.

Do đó, kết quả của iPhone 18 Pro Max vẫn phụ thuộc vào khả năng xử lý hình ảnh tổng thể. Các yếu tố như thuật toán HDR, màu da, kiểm soát nhiễu và độ ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số.

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Có thể thấy, Apple iPhone 18 Pro Max gây chú ý với camera trước 18MP Center Stage, cảm biến vuông và khả năng đóng khung linh hoạt. Nếu bạn đang quan tâm và muốn mua iPhone 18 chính hãng, hãy tham khảo CellphoneS để cập nhật giá bán cùng các ưu đãi mới.