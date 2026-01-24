Đình Bắc ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ, HLV Kim Sang-sik nói lý do

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (Luân lưu: 7-6)

U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 trong đêm 24/1. Nguyễn Đình Bắc có những dấu ấn nổi bật với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo, 1 lần suýt khiến U23 Việt Nam chịu phạt đền và kết thúc trận đấu bằng tấm thẻ đỏ.

"Đình Bắc hôm nay đã ghi bàn và có lẽ do cậu ấy quá hưng phấn và dẫn tới sai sót để bị đuổi khỏi sân. U23 Việt Nam đã ở trong tình thế khó khăn", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Dù chỉ còn 10 người, tôi tự tin họ vẫn có thể cố gắng giữ thế trận tới cùng. Ở trận đấu trước, U23 Việt Nam cũng đã có cầu thủ Lý Đức phải rời sân. Ở những trường hợp như vậy, huấn luyện viên cũng rất khó có thể làm gì để bù đắp tình hình".

HLV Kim Sang-sik đặc biệt quan trọng trong hành trình của U23 Việt Nam.

Trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số bằng cú dứt điểm uy lực. Sau đó, U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hoà nhưng chỉ vài phút sau, Đình Bắc ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 bằng cú đá phạt đẳng cấp. Phút bù giờ cuối cùng, U23 Việt Nam bị gỡ hoà và phải gồng mình chống đỡ các pha tấn công của đối thủ trong hiệp phụ.

Chung cuộc, U23 Việt Nam thắng với tỉ số 7-6 sau loạt sút luân lưu. Cao Văn Bình cản phá thành công ở lượt thứ 7 trước khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn quyết định.

"Tôi rất tự hào về U23 Việt Nam khi giành chiến thắng trước Hàn Quốc. Xin dành tặng cho người hâm mộ chiến thắng này. Thay mặt U23 Việt Nam, tôi xin cảm ơn cổ động viên luôn đồng hành sát cánh, không ngại đường xa đến cổ vũ và cả người hâm mộ ở quê nhà. Cảm ơn rất nhiều", tiền đạo Nguyễn Quốc Việt nói sau trận đấu.