Ấn tượng với năng lực phát triển 'đô thị hòa điệu với thiên nhiên' của Vinhomes

(VTC News) -

Mô hình đô thị của Vinhomes góp phần kiến tạo “làn sóng kỳ quan thứ tư”

Theo IBTimes, năm 2011, Tổ chức New7Wonders đã khép lại làn sóng thứ ba trong hành trình tôn vinh những kỳ quan của nhân loại. Vịnh Hạ Long của Việt Nam vượt qua hàng loạt ứng viên trên khắp thế giới để được xướng tên trong danh sách “7 Kỳ quan thiên nhiên mới”, tôn vinh vẻ đẹp nguyên sơ, không thể thay thế của thiên nhiên.

Trước đó, làn sóng thứ hai, cũng do chính tổ chức này tổ chức bình chọn và công nhận năm 2007, đã vinh danh những kiệt tác kiến trúc như Vạn Lý Trường Thành, Petra và Machu Picchu.

Còn làn sóng đầu tiên thuộc về hơn hai thiên niên kỷ trước. Nhân loại tôn vinh “7 Kỳ quan thế giới cổ đại” với những công trình như Kim tự tháp Giza hay Đền thờ Artemis, minh chứng cho khả năng chinh phục tự nhiên bằng trí tuệ con người.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang là ứng viên của chương trình bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan đô thị tương lai”.

Theo IBTimes, ngày nay, một chương mới - làn sóng thứ tư - đang dần hình thành. “Đó không còn là những công trình con người dựng lên tách biệt khỏi tự nhiên, cũng không phải những cảnh quan hoang sơ được gìn giữ bất động. Chương mới ấy được định hình bởi những đô thị nơi con người chủ động bồi đắp cho hệ sinh thái tự nhiên”, tờ này nhận định.

Tại Việt Nam, Vinhomes đang hiện thực hóa tầm nhìn đó bằng một mô hình phát triển đô thị quy mô lớn hoàn toàn mới. Với Vinhomes, mục tiêu không chỉ dừng ở việc gìn giữ thiên nhiên, mà còn là biến những địa hình vốn nhiều thách thức thành nơi con người có thể sống, làm việc và phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng, trao trả lại giá trị cho hệ sinh thái.

Khu đô thị Vinhomes đều có mật độ xây dựng thấp và dành tối đa diện tích cho các mảng xanh công viên và khu vực vui chơi cộng đồng.

Cách làm này được IBTimes gọi tên là “đô thị hòa điệu với thiên nhiên”, đưa Vinhomes trở thành một phần của “làn sóng kỳ quan thứ tư”.

Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ là minh chứng cho việc hạ tầng hiện đại có thể song hành cùng quá trình phục hồi sinh thái. Đô thị này cũng là ứng viên chính thức đầu tiên cho cuộc bầu chọn toàn cầu tìm ra “7 Kỳ quan đô thị tương lai” của New7Wonders.

Trong khi đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long theo đuổi một triết lý hoàn toàn khác biệt so với các đô thị ven biển truyền thống. Theo IBTimes, quy hoạch tổng thể tại đây được thiết kế để bổ trợ cho một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất thế giới - Vịnh Hạ Long, di sản được UNESCO công nhận - để đời sống đô thị và di sản thiên nhiên cùng tôn lên giá trị của nhau.

Năng lực triển khai ở quy mô quốc gia củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Từ góc độ kinh tế, IBTimes nhận định các quỹ đầu tư trên toàn cầu đang đánh giá doanh nghiệp bất động sản dựa trên một tiêu chí rộng hơn. Đó là khả năng kiến tạo những hệ sinh thái đô thị bền vững và có thể tạo ra giá trị trong hàng thập kỷ.

“Trong lĩnh vực bất động sản, tầm nhìn sẽ chỉ là những ý tưởng nếu thiếu năng lực thực thi”, IBTimes viết.

Theo tờ báo, trong khi phần lớn các nhà phát triển bất động sản chỉ tập trung nguồn lực tại một số ít thành phố hoặc khu vực trung tâm, Vinhomes đã nhân rộng thành công mô hình đô thị quy mô lớn của mình trên khắp Việt Nam, đánh thức các vùng đất mới giàu tiềm năng, đồng thời duy trì chất lượng, tốc độ triển khai và tiêu chuẩn vận hành đồng nhất.

Đây chính là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Vinhomes và là yếu tố then chốt đối với các nhà đầu tư quốc tế khi cân nhắc cơ hội đầu tư dài hạn.

Vinhomes không chỉ phát triển các khu đô thị đáng sống mà còn kiến tạo các trục kết nối để gia tăng giá trị cho cư dân và thúc đẩy kinh tế vùng.

Hàng trăm nghìn cư dân đang sinh sống trong các khu đô thị của Vinhomes trên khắp Việt Nam được IBTimes mô tả là một trong những cộng đồng dân cư lớn nhất Đông Nam Á. Tờ báo nhận xét: “Quy mô vận hành này không chỉ cho thấy năng lực xây dựng dự án, mà còn là khả năng kiến tạo những hệ sinh thái đô thị có thể duy trì hoạt động kinh tế - xã hội trong dài hạn”.

Nền tảng vững chắc cho hành trình vươn ra toàn cầu

IBTimes nhận định Vinhomes đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với một vị thế đặc biệt. Tính đến cuối năm ngoái, Vinhomes sở hữu quỹ đất lớn nhất Việt Nam, phân bổ tại các đô thị lớn và những khu vực đang hưởng lợi từ tốc độ đô thị hóa, phát triển công nghiệp và du lịch. Quỹ đất này tạo ra nguồn cung phát triển dồi dào cho tương lai, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Sự vượt trội trong vận hành cũng trở thành một đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp. Vinhomes duy trì các chứng nhận quốc tế uy tín gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và SA8000, phản ánh các tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu về quản lý chất lượng, hiệu quả môi trường, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Ở cấp độ nội bộ, công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức và hệ thống vận hành chuẩn hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án ngày càng phức tạp trên một danh mục đang mở rộng không ngừng.

IBTimes nhận định: “Vinhomes đã vượt ra khỏi định nghĩa truyền thống của một nhà phát triển bất động sản, để trở thành một nhà kiến tạo đô thị với uy tín toàn cầu”.

Nếu những làn sóng kỳ quan đầu tiên của nhân loại tôn vinh các thành tựu phi thường của quá khứ hoặc thiên nhiên, IBTimes cho rằng làn sóng thứ tư sẽ được định hình bởi những đô thị nâng tầm chính thiên nhiên.

Tầm nhìn đó đòi hỏi năng lực thực thi, tư duy phát triển dài hạn và uy tín toàn cầu. “Đây chính là lý do ngày càng nhiều nhà đầu tư nhìn nhận Vinhomes như một trong những nhà phát triển đô thị đáng chú ý nhất châu Á”, IBTimes kết luận.