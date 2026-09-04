Album ảnh trong mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 4/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, đội công tác đã phát hiện một album chứa nhiều bức ảnh còn tương đối rõ nét trong phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính.

Những bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sỹ chữa xác định danh tính. (Ảnh: Quang Cường)

Di vật được phát hiện tại mộ số 1, hàng B12, lô II, mã định danh 48 073 00121. Mặc dù trải qua nhiều năm nhưng một số hình ảnh trong album vẫn có thể nhận diện được khuôn mặt và các đặc điểm liên quan. Đây là nguồn thông tin quý, góp phần phục vụ quá trình xác minh danh tính liệt sỹ và tìm kiếm thân nhân.

Hiện nay, trên địa bàn xã Quế Sơn có 4 nghĩa trang liệt sỹ gồm: Quế Minh, Quế An, Quế Long và Quế Phong, với tổng số 2.081 phần mộ; trong đó có 841 phần mộ chưa xác định danh tính. Đến nay, địa phương đã hoàn thành lấy 462 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN.

Các hình ảnh và di vật đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng cùng chia sẻ, lan tỏa thông tin. Ai nhận ra người thân, đồng đội hoặc biết thông tin liên quan đến những người trong ảnh, xin cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần sớm xác định danh tính liệt sỹ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.