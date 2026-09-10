Adou Minh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 10/9, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú xác nhận trung vệ Adou Minh đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam: “Với tình hình của các cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, đến ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được văn bản của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận Adou Minh đã đủ điều kiện để tham dự đội tuyển”.

Xác nhận của FIFA đồng nghĩa với việc Adou Minh không còn vướng mắc về tư cách thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, việc cầu thủ Việt kiều có góp mặt trong danh sách đội tuyển ở đợt tập trung sắp tới hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của HLV Kim Sang-sik.

Trung vệ Adou Minh (số 38) đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Trước đó, Adou Minh đã hoàn tất thủ tục và có quốc tịch Việt Nam, mang tên đầy đủ Nguyễn Adou Leygley Minh. Sáng 21/8, anh nhận quyết định trao quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Adou Minh sinh năm 1997 tại Pháp, có bố là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Trung vệ cao 1,78m trưởng thành và bắt đầu sự nghiệp tại Pháp trước khi trở về Việt Nam thi đấu. Cầu thủ này từng thi đấu cho Grenoble, Annecy hay Racing tại Pháp và cho thấy nhiều phẩm chất tốt để phát triển.

Năm 2024, Adou Minh gia nhập câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau những màn trình diễn ấn tượng, anh chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội vào năm 2025 và nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn thường xuyên ở hàng phòng ngự.

Mùa giải 2025-2026, Adou Minh ra sân 29 trận trên mọi đấu trường. Trung vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự, góp phần giúp CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League.

Việc FIFA xác nhận tư cách thi đấu của Adou Minh diễn ra trong thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị lực lượng tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Nhờ khả năng tranh chấp cùng lối chơi quyết liệt, Adou Minh có thể trở thành một phương án nhân sự mới cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.