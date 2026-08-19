81 năm CAND: Lực lượng nòng cốt thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an Nhân dân không chỉ giữ vững vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà còn phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên con đường thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng đề ra.

Lực lượng Công an Nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng. (Ảnh: Trọng Phú)

Ngay từ những ngày đầu thành lập trong Mùa Thu lịch sử năm 1945, lực lượng Công an Nhân dân đã gánh vác sứ mệnh bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an đã mưu trí, dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược.

Lực lượng Công an Nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra những mục tiêu phát triển đất nước mang tầm chiến lược. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, lực lượng Công an Nhân dân đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chủ động trên nhiều tuyến công tác trọng yếu.

Nói về vấn đề này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: “Tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành Nghị quyết số 22 về Chiến lược An ninh quốc gia và Nghị quyết số 18 về Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta với giữ vững an ninh quốc gia và xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới”.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 vừa là vinh dự, trách nhiệm vẻ vang, vừa đặt ra yêu cầu mới rất cao với lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian tới.

Để góp phần đạt mục tiêu mà Trung ương đã xác định trong các Nghị quyết, lực lượng Công an Nhân dân phát huy cao độ vai trò tham mưu, nòng cốt và là cơ quan thường trực để triển khai thực hiện. Trong đó chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Từ kiểm đếm việc ban hành văn bản, tổ chức cuộc họp, giải ngân kinh phí trước đây sang đánh giá mức độ tăng năng suất lao động, năng lực quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bên cạnh đó, trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, lực lượng Công an Nhân dân đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc điều tra, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã góp phần làm trong sạch bộ máy, thu hồi tài sản lớn cho Nhà nước, đồng thời củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, bước vào kỷ nguyên số, lực lượng công an đã đi đầu trong việc hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Việc triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, giữ nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Bộ Công an sẽ tập trung thực hiện bằng được chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương ngày 30/7/2026. Trong đó tham mưu thúc đẩy chuyển đổi căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn lực quốc gia. Chuyển mạnh từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh”.

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân là mốc son ý nghĩa để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an soi rọi lại trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Phát huy tinh thần “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, thử thách, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, lá chắn thép vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Trọng Phú (VOV.VN)