Công an Nhân dân khẳng định vai trò 'thanh bảo kiếm' bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân

Sáng 21/1, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân”.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, 5 năm qua, đại dịch, thiên tai, biến động quốc tế, khó khăn về kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng…với nhiều vấn đề vượt dự báo, chưa có tiền lệ, nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, Đảng ta tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa con thuyền cách mạng tiếp tục tiến nhanh và vững chắc, đưa sự nghiệp 40 năm đổi mới đạt được những thành tựu vĩ đại.

Đặc biệt, trong những năm cuối nhiệm kỳ, với tầm nhìn chiến lược, nhạy bén, sáng suốt của Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII có những bước tiến mới mang tính lịch sử, đột phá, bước ngoặt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tham luận tại Đại hội.

Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; hàng loạt chủ trương chiến lược của Đảng với quyết tâm tiếp tục đổi mới, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, chăm lo cho Nhân dân, đã khơi dậy mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sự “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, sức mạnh đại đoàn kết, khát vọng cống hiến, định hình khung chiến lược tổng thể để đất nước vững vàng tiến nhanh trong những năm tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Vị thế, uy tín của đất nước tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế; Việt Nam luôn thuộc nhóm nước có tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và thế giới; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện với các chính sách thiết thực về việc làm, y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo, chăm lo người có công, người yếu thế, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần gương mẫu, tiên phong, một lòng vì Đảng, vì dân, công tác Công an đã có những bước tiến rõ rệt.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, với bản lĩnh, tầm nhìn, trí tuệ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đề cao trách nhiệm, phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tiên phong sắp xếp tổ chức bộ máy, đưa Công an chính quy về xã, không tổ chức Công an cấp huyện, dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, lập kỳ tích xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chủ động đề xuất hoàn thiện pháp luật với nhiều vấn đề mới, khó; luôn ở tuyến đầu cứu dân, giúp dân lúc hiểm nguy gian khó, trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

An ninh quốc gia được giữ vững, Việt Nam tiếp tục trong nhóm nước an ninh, an toàn hàng đầu thế giới; các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, đối tượng chống đối trọng điểm được phát hiện, đấu tranh xử lý quyết liệt từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ.

"Xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ được kiềm chế, kéo giảm; đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm ma tuý, môi trường, hàng giả; xây dựng văn hoá giao thông và hàng trăm xã không ma tuý", Đại tướng Lương Tam Quang chia sẻ.

Bên cạnh đó, lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là dấu mốc khẳng định cam kết, trách nhiệm của Việt Nam tham gia dẫn dắt giải quyết các vấn đề toàn cầu. Vành đai an ninh, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững chắc, phát huy cao độ thế trận lòng dân, gắn chặt với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

"Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu “vượt qua chính mình”, lực lượng Công an Nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ tới, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn hiện hữu, có mặt gay gắt hơn, thể hiện dưới dạng thức mới; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước 4 thách thức lớn.

Đại tướng chỉ ra thách thức đầu tiên là về nhận diện, nắm bắt kịp thời những xu thế, vận động mang tính thời đại, kịp thời có quyết sách lãnh đạo đất nước, giải quyết tốt mối quan hệ bên trong, bên ngoài, phát triển và an ninh, rủi ro và cơ hội. Sức ép lớn hơn “chọn bên”, “chọn tuyến” cả về chính trị, đối ngoại, kinh tế, quốc phòng, an ninh và công nghệ.

Nhận diện kịp thời không gian, lĩnh vực, đối tượng bảo vệ mới; nhận diện, xử lý hiệu quả rủi ro về an ninh, hình thái xâm phạm an ninh, trật tự mới do sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, vị thế, tiềm lực của đất nước sau 40 năm đổi mới và triển khai các tư duy mới về phát triển.

Kỳ vọng của Nhân dân đối với sự phát triển vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Thách thức trong việc thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội về bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, công tác Công an tập trung thực hiện “3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân”.

Những nội dung bao gồm: giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an Nhân dân; tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”; chuyển mạnh phương thức hoạt động từ truyền thống sang truyền thống kết hợp chặt chẽ với hiện đại.

Không chỉ bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, tuyệt đối không để đất nước bị động về chiến lược, mà chủ động đi trước, biến thách thức thành cơ hội cho phát triển đất nước, không ngừng củng cố tiềm lực an ninh, gia tăng đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bênh cạnh đó, duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, tạo nền tảng cho thành công của phát triển.

Tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ yếu nhân, cán bộ cấp chiến lược, tinh hoa trong giới khoa học, công nghệ; giải quyết cơ bản các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chủ động nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới; đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Phấn đấu xây dựng 50% xã trên cả nước, 18 địa phương không ma túy, tiến tới không tội phạm. Tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, kiến tạo niềm tin số, xây dựng xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu.

Tập trung xây dựng văn hoá “thượng tôn pháp luật”, văn hoá giao thông; củng cố vành đai an ninh từ xa; tăng cường bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân Việt Nam ở nước ngoài; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế thực hiện Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng thời, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đi đầu trong công tác an sinh xã hội, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm, bản lĩnh thép, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ, nhân văn, gần dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Nâng tầm công tác Công an hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết từ gốc rễ các vấn đề liên quan an ninh, trật tự, phát huy “thế trận lòng dân” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cuối cùng, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, củng cố tiềm lực an ninh, đóng góp tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước.

Từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là bảo đảm an ninh mạng quá trình chuyển đổi số, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để nghiên cứu, phát triển, tự chủ công nghệ, sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh, vừa đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, trật tự, làm chủ công nghệ lõi, vừa giảm thiểu nhập khẩu, cung ứng thị trường trong nước, tiến tới xuất khẩu.

Trọng tâm là 5 nhóm sản phẩm: sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an toàn, an ninh mạng; sản phẩm, dịch vụ công nghiệp dữ liệu lớn phục vụ chuyển đổi số; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ; sản phẩm phòng cháy, chữa cháy; sản phẩm phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa từ sớm các nguy cơ an ninh, trật tự.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế, phát huy truyền thống vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, toàn lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thực hiện 'Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân', tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

