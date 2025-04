Cần lưu ý gì khi đi xem diễu binh, diễu hành 30/4 ở TP.HCM?

(VTC News) -

Ngày 30/4, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là phần quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 30/4/2025 tại TP.HCM, trùng thời điểm với lễ kỷ niệm trọng thể tại Hội trường Thống Nhất.

Lộ trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành

Từ 6h30 ngày 30/4, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Sau lễ diễu binh, các đoàn sẽ chia làm bốn hướng và di chuyển đến các vị trí tập kết như sau:

Dàn đại bác rền vang tại khu vực bến Bạch Đằng, Quận 1. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Hướng 1: Khối Nữ Quân nhạc; Sỹ quan đại diện 5 cánh quân; Chiến sỹ Giải phóng quân; Sỹ quan Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng. Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, đội hình rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ, sau đó về vị trí tập kết tại công viên Bến Bạch Đằng).

Hướng 2: Sỹ quan Cảnh sát biển; Hậu cần - Kỹ thuật; Nữ sỹ quan Thông tin, Quân y; Chiến sỹ Tác chiến điện tử; Lực lượng tác chiến không gian mạng; Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, đội hình rẽ trái theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Lê Lai - Cách mạng Tháng Tám, sau đó, về tập kết tại công viên Tao Đàn.

Hướng 3: Chiến sỹ Lục quân; Tăng - Thiết giáp; Đặc công; Nữ Biệt động; Đặc nhiệm dù; Nam Dân quân biển; Nữ Du kích miền Nam; Nữ Dân quân miền Bắc.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, đội hình rẽ phải theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng, sau đó về tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4: Sỹ quan Công an Nhân dân; Cảnh sát Nhân dân; Cảnh sát PCCC và CNCH; Không quân Công an; Nữ CSGT; Công an TP.HCM; Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Cảnh sát Cơ động; Nữ Đặc nhiệm; Chiến sỹ Cơ động dự bị; Lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở; Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất,đội hình rẽ phải theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, sau đó về tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.

Khối sĩ quan đại diện "5 cánh quân" là điểm nhấn đặc biệt trong đội hình duyệt binh cho lễ kỷ niệm lần này. (Ảnh: Lương Ý)

Chi tiết vị trí 21 màn hình led

Để phục vụ cho người dân xem lễ diễu binh, diễu hành, bên cạnh khu vực tổ chức ở trung tâm, TP Hồ Chí Minh lắp đặt 21 màn hình led với kích thước lớn dọc các tuyến đường trung tâm.

Người dân có thể theo dõi diễn biến lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành qua 21 màn hình LED.

Chi tiết cấm đường

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, CSGT TP.HCM sẽ cấm xe đi lại, dừng đỗ từ 3h - 12h ngày 30/4.

Các tuyến đường cấm đi lại, dừng đỗ gồm:

- Cầu Ba Son (hướng từ TP Thủ Đức sang quận 1, bắt đầu từ ngã ba đường D6 + R12).

- Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Hữu Cảnh).

- Đinh Tiên Hoàng (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Lê Duẩn).

- Tôn Đức Thắng (từ Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37 Tôn Đức Thắng).

- Mạc Đĩnh Chi (từ Trần Cao Vân đến Nguyễn Du).

- Hai Bà Trưng (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng).

- Phạm Ngọc Thạch (từ vòng xoay hồ Con Rùa đến nhà thờ Đức Bà).

- Pasteur (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng).

- Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng).

- Trương Định (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng).

- Nguyễn Du (từ Tôn Đức Thắng đến Cách Mạng Tháng Tám).

- Nguyễn Thị Minh Khai (từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Cách Mạng Tháng Tám).

Các khu vực giới hạn, người dân không đi vào, gồm các tuyến nằm trong khu vực giới hạn gồm: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi...

Chỉ các lực lượng và phương tiện có phù hiệu phục vụ công tác tổ chức mới được phép lưu thông trên những tuyến đường này. Người dân, cán bộ cần đi lại phải có giấy tờ tuỳ thân hoặc liên hệ công an phường để được hướng dẫn.

Các điểm gửi xe gần khu vực diễu binh

Để thuận tiện cho việc di chuyển và tham gia các hoạt động diễn ra trong ngày lễ, người dân có thể lựa chọn gửi xe tại một số địa điểm gần khu vực tổ chức diễu binh, diễu hành.

Người dân có thể gửi xe tại những điểm như: Nhà văn hóa Thanh niên - 33 Nguyễn Thị Minh Khai; Trường cao đẳng Cao Thắng - 65 Huỳnh Thúc Kháng; Trung tâm thể dục thể thao Hoa Lư - 2 Đinh Tiên Hoàng; Thảo cầm viên Sài Gòn - 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngoài ra, các công viên lớn và trung tâm thương mại cũng là lựa chọn phù hợp: công viên Tao Đàn - Trương Định; công viên 23 Tháng 9 - Phạm Ngũ Lão; Vincom Center Đồng Khởi - 72 Lê Thánh Tôn; Takashimaya - Saigon Centre - 65 Lê Lợi; Diamond Plaza - 34 Lê Duẩn.

Những địa điểm gửi xe này cách các con đường diễn ra sự kiện khoảng 400 m đến 2 km. Để đảm bảo lộ trình thuận lợi, người dân cần kiểm tra trước các tuyến đường bị cấm, hạn chế từ nhà đến điểm gửi xe trước khi có thể đi bộ vào.

Người dân cần lưu ý gì?

Với lượng người tham gia đông đảo, tình trạng mất cắp có thể xảy ra nếu chúng ta không cẩn thận. Công an TP.HCM đã khuyến cáo người dân cần chú ý bảo quản tư trang, giữ gìn tài sản cá nhân. Hãy luôn để ý đến túi xách, điện thoại và ví tiền của mình.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ, hãy luôn đảm bảo trẻ trong tầm mắt của bạn. Dạy trẻ nhớ số điện thoại của cha mẹ và cách tìm kiếm người lớn để giúp đỡ nếu có sự cố xảy ra. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được trẻ trong trường hợp bị thất lạc.

Những điều cần lưu ý khi đi xem diễu binh 30/4 ở TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Tham gia sự kiện đông người, hãy tránh chen lấn, xô đẩy. Mọi người nên hỗ trợ lẫn nhau, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để giữ gìn trật tự. Trong trường hợp có tình huống phức tạp, nhanh chóng rời khỏi đám đông theo dòng người, và đừng quên giữ bình tĩnh.

Thời tiết tháng 4 ở TP.HCM thường rất nắng nóng, vì vậy hãy chuẩn bị trang phục gọn nhẹ, lịch sự. Đừng quên mang theo nón, ô, khăn giấy, nước uống điện giải, kẹo và quạt cầm tay để bảo vệ sức khỏe và duy trì năng lượng suốt thời gian theo dõi buổi lễ.

Người dân tham gia hãy chú ý gom rác lại và bỏ vào đúng chỗ quy định, không xả rác bừa bãi trong suốt thời gian tham gia lễ diễu binh, diễu hành.