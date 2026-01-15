Đại úy công an hiến máu cứu bé trai qua cơn nguy kịch

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một cán bộ đang công tác tại Công an xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) vừa đến Bệnh viện Huyết học Nghệ An hiến máu giúp một cháu bé qua cơn nguy kịch.

Trước đó, cháu Phan Minh Khôi (trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Nghệ An cần truyền máu gấp. Tuy nhiên, do cháu Phan Minh Khôi có nhóm máu A, nguồn máu khan hiếm, nên quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn.

Nhờ nguồn máu hiến từ Đại uý Phạm Công Ngợi nên cháu Phan Minh Khôi qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Nhận được thông tin kêu gọi, Đại uý Phạm Công Ngợi - Cán bộ Công an xã Tiên Điền kịp thời có mặt tại Bệnh viện Huyết học Nghệ An để hiến máu, góp phần giúp cháu vượt qua cơn nguy kịch.

Cách đây ít ngày, một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 09/01, Trung tâm y tế Hương Khê tiếp nhận ca cấp cứu mổ đẻ là sản phụ Trần Thị P.L (37 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) tình trạng sau mổ đẻ có nhiều yếu tố nguy hiểm, cần truyền máu gấp để giành lại sự sống.

Tuy nhiên, do lượng máu dự trữ tại Trung tâm y tế hạn chế và chưa kịp bổ sung từ tuyến trên, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân là rất lớn. Trước tình huống khẩn cấp, Trung úy Nguyễn Huy Thiện, Hạ sỹ Nguyễn Thành Trung và Binh nhất Nguyễn Huy Hùng thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh) nhanh chóng đến bệnh viện để hiến máu cứu người.

Ngay sau khi xét nghiệm, Trung úy Nguyễn Huy Thiện được xác định có nhóm máu phù hợp nhanh chóng thực hiện hiến máu, giúp các y, bác sĩ có đủ nguồn máu để tiến hành cứu sản phụ. Nhờ đó, sản phụ Trần Thị P.L qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định trở lại.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, hành động hiến máu cứu người của các cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị trong thời gian qua là minh chứng cho tinh thần “một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, lan tỏa hình ảnh đẹp về nghĩa cử nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng.