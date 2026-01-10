Trung uý cảnh sát hiến máu cứu sản phụ nguy kịch ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Trung úy Nguyễn Huy Thiện - cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến máu để giúp một sản phụ vượt qua thời khắc nguy hiểm tính mạng.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 9/1, Trung tâm y tế Hương Khê tiếp nhận ca cấp cứu mổ đẻ là sản phụ Trần Thị P.L (37 tuổi, trú xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) tình trạng sau mổ đẻ có nhiều yếu tố nguy hiểm, cần truyền máu gấp để giành lại sự sống. Tuy nhiên, do lượng máu dự trữ tại Trung tâm y tế Hương Khê hạn chế và chưa kịp bổ sung từ tuyến trên, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sản phụ là rất lớn.

Trung uý Nguyễn Huy Thiện kịp thời hiến máu giúp sản phụ P.L. qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trước tình huống khẩn cấp, Trung úy Nguyễn Huy Thiện, Hạ sỹ Nguyễn Thành Trung và Binh nhất Nguyễn Huy Hùng thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh) không ngần ngại nhanh chóng đến bệnh viện để hiến máu cứu người.

Ngay sau khi xét nghiệm, Trung úy Nguyễn Huy Thiện có nhóm máu phù hợp, nhanh chóng thực hiện hiến máu, giúp các y, bác sĩ có đủ nguồn máu để tiến hành cứu sản phụ. Nhờ đó, sản phụ Trần Thị P.L qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định trở lại.

Giữa tháng 11/2024, 3 chiến sỹ công an Quảng Bình cũng thực hiện hiến máu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch. Cụ thể, chị Cao Thị Hồng Q. sinh non và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Do bị mất nhiều máu, nên các bác sỹ thông báo với gia đình cần phải truyền máu và tiểu cầu, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng.

Sau khi nhận được thông tin cần hỗ trợ nguồn máu, Thượng úy Trình Văn Quân – Ban Thanh niên, Công an tỉnh Quảng Bình huy động đoàn viên, thanh niên là thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Công an Quảng Bình đến Bệnh viện để hỗ trợ hiến máu.

Ngay sau đó, Thượng úy Nguyễn Trung Đức; Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Phong Nhã và Hạ sĩ Hà Văn Hiếu đang công tác tại Trại Tạm giam, Công an tỉnh Quảng Bình có mặt kịp thời, trực tiếp hiến máu cho chị Cao Thị Hồng Q., giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.