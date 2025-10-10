5 thực phẩm ở siêu thị dù bắt mắt tới đâu cũng nên cân nhắc khi mua

(VTC News) -

Khi đi siêu thị mua sắm, chúng ta luôn dễ dàng bị thu hút trước những quầy rau quả màu sắc, khay bánh ngọt hấp dẫn, hoặc những sản phẩm giảm giá bất ngờ. Tuy nhiên, các bà nội trợ thông thái cần hết sức cân nhắc khi lựa chọn các sản phẩm hấp dẫn nhưng giá rẻ từ siêu thị, vì không phải món nào cũng thực sự tốt cho sức khỏe.

Theo Sohu, có 5 món mà các bà nội trợ cần đặc biệt lưu ý.

Cà rốt đã được rửa sạch

Cà rốt tại các siêu thị có màu sắc bóng đẹp nhưng lại không an toàn. (Ảnh: Sohu)

Khi cà rốt còn dính bùn được đặt lên kệ, lớp đất trên vỏ sẽ đóng vai trò như một lớp bảo vệ, cách ly chúng khỏi không khí và vi khuẩn, làm chậm quá trình mất nước và giúp chúng giữ được độ giòn, mềm trong một tuần. Tuy nhiên, cà rốt đã rửa sạch sẽ không để được lâu như vậy. Để rửa sạch bụi bẩn, lớp sáp của biểu bì sẽ bị phá hủy, tốc độ bốc hơi nước sẽ tăng nhanh, da sẽ dễ bị khô và co lại. Nguy cơ nhiễm khuẩn từ những phần sứt sát trên mặt củ cà rốt cũng nhiều hơn.

Bánh ngọt giảm giá

Bánh ngọt thường có thời hạn sử dụng ngắn. (Ảnh: Sohu)

Vào buổi tối, những tấm biển như "mua một tặng một", "khuyến mãi giảm giá 50%" thường được treo ở khu vực bánh ngọt trong siêu thị, và nhiều người thường canh khung giờ này để mua bánh với giá hời. Tuy nhiên, bánh ngọt là thực phẩm cóthời hạn sử dụng ngắn, đặc biệt là bánh ngọt mới nướng không có chất bảo quản, chỉ có thể để được 1-2 ngày ở nhiệt độ phòng.

Hầu hết bánh ngọt giảm giá trong siêu thị đều do không bán được trong ngày và sắp hết hạn. Hương vị của bánh đã bắt đầu kém ngon, một số thậm chí còn hơi cứng và vụn. Do đó, các bà nội trợ phải hết sức cân nhắc khi mua những chiếc bánh này về nhà, nếu bạn chưa dùng ngay thì nhất định nên bỏ qua vì chúng không thể để thêm.

Viên thả lẩu số lượng lớn

Nên mua viên thả lẩu có ghi rõ thành phần để đảm bảo sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Vào mùa lạnh, khu bán thịt viên luôn thu hút rất đông bà nội trợ. Đủ loại cá viên, tôm viên, bò viên được đóng gói trong các tủ đông với số lượng lớn, giá cả tính theo cân cũng không đắt. Tuy nhiên, những viên thịt viên này lại không hề bổ béo như bạn nghĩ.

Hầu hết các viên thịt viên số lượng lớn không được làm từ thịt nguyên chất mà là hỗn hợp tinh bột, hương liệu, chất tạo màu, chất bảo quản và các chất phụ gia khác, và hàm lượng thịt có thể ít hơn 30%. Nếu bạn muốn ăn thịt viên, tốt hơn hết là nên chọn loại có bao bì riêng và danh sách thành phần rõ ràng để bạn có thể ít nhất là nhìn thấy thành phần và hạn sử dụng.

Trái cây cắt sẵn

Trái cây cắt sẵn tuy tiện dụng nhưng không an toàn. (Ảnh: Sohu)

Các khay trái cây cắt sẵn giúp bạn tiết kiệm công gọt vỏ và bỏ lõi, lại đầy màu sắc và hấp dẫn. Nhiều người thường có thói quen mua nhiều khay khi đi siêu thị.

Có thể bạn không nhận ra rằng hoa quả trên khay thường là hỗn hợp của nhiều loại khác nhau; có thể được lấy từ những quả dập nát khó bán lẻ, hoặc bị héo, nhũn sau khi để vài ngày. Nhân viên siêu thị sẽ cắt bỏ vỏ và xếp chúng vào khay để bán.

Các loại quả khi bị cắt sẽ tiếp xúc trực tiếp với không khí, vitamin sẽ nhanh chóng mất đi. Đặc biệt nếu không đảm bảo vệ sinh trong quá trình cắt gọt, chúng cũng rất dễ bị nhiễm khuẩn.

Thịt xay sẵn

Thịt xay sẵn được coi là món ẩn chứa nhiều nguy cơ vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người thường chọn thịt xay để tiết kiệm thời gian, nhưng lại bỏ qua những nguy hiểm tiềm ẩn từ nguồn gốc của nó. Thịt xay bán ở nhiều siêu thị được làm từ thịt vụn, thịt cũ. Bạn không thể phân biệt được đâu là thịt tươi, đâu là thịt cũ, thậm chí nó có thể chứa các tạp chất như gân, mỡ bèo nhèo.

Quan trọng hơn, nếu máy xay thịt không được vệ sinh kỹ lưỡng, nó sẽ giữ lại cặn từ mẻ thịt trước, dễ dẫn đến nhiễm chéo. Bạn nên mua một miếng thịt tươi và xay nhuyễn ngay tại siêu thị, hoặc tự xay bằng máy xay thực phẩm tại nhà. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra chất lượng thịt và tránh các vấn đề vệ sinh.

Bản chất của việc mua sắm ở siêu thị là sự tiện lợi và giá cả phải chăng, nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn vào giá cả và sự tiện lợi mà bỏ qua độ tươi ngon và an toàn của hàng hóa.

Khi đối mặt với những sản phẩm có thể ẩn chứa "chiêu trò" này, sự cảnh giác có thể giúp bạn lựa chọn được những sản phẩm vừa đáng tin cậy vừa tiết kiệm chi phí. Suy cho cùng, thứ bạn bỏ tiền ra mua chính là sức khỏe, chứ không phải giá khuyến mại tạm thời.