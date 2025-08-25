5 món ăn bổ gan bạn nên dùng đều đặn để có cơ thể khỏe mạnh

(VTC News) -

Gan là cơ quan quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm hơn 500 chức năng, bao gồm giải độc, chuyển hóa và tổng hợp protein... nhưng vẫn luôn làm việc cần mẫn như không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, những thói quen phổ biến của con người hiện đại như thức khuya, uống rượu bia và ăn nhiều chất béo đang âm thầm gây áp lực lên gan.

Người xưa quan niệm "nuôi dưỡng gan là nuôi dưỡng sự sống", vì vậy điều chỉnh chế độ ăn uống là cách nhẹ nhàng và hiệu quả nhất để duy trì lá gan khỏe mạnh.

Những món ăn bổ gan nên dùng thường xuyên

Năm loại thực phẩm sau được các bác sỹ khuyên dùng để bồi bổ gan. Với công thức dễ chế biến, giá thành rẻ, bạn hoàn toàn có thể thường xuyên vào bếp để duy trì một lá gan khỏe mạnh.

Bông cải xanh xào tỏi

Bông cải xanh giàu sulforaphane và vitamin C giúp tăng tốc độ chuyển hóa độc tố. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn bông cải xanh ba lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Có thể nói bông cải xanh là chất bảo vệ gan tự nhiên

Bông cải xanh có hương vị thơm ngon, rất thích hợp cho các bữa ăn gia đình. (Ảnh: Sohu)

Công thức làm bông cải xanh xào tỏi: Chuẩn bị 1 cây bông cải xanh, 3 tép tỏi, 2 gram muối, 5 gram dầu ăn.

Cắt bông cải xanh thành từng bông nhỏ, ngâm trong nước muối trong 10 phút rồi rửa sạch; băm nhỏ tỏi.

Đun sôi nước trong nồi, cho 1 gram muối và vài giọt dầu ăn vào. Sau khi nước sôi, cho bông cải xanh vào chần trong 1 phút, sau đó vớt ra và rửa sạch bằng nước lạnh. Đun nóng chảo với dầu, phi thơm tỏi băm, cho bông cải xanh vào xào trên lửa lớn trong 1 phút, sau đó nêm muối cho vừa ăn.

Lưu ý: Thêm muối và dầu khi chần có thể giữ được màu xanh, làm cho món ăn giòn và mềm hơn.

Trứng hấp với kỷ tử, táo đỏ

Polysaccharides Lycium barbarum và betaine trong kỷ tử giúp tăng cường khả năng giải độc của gan, đặc biệt thích hợp cho những người phải làm việc nhiều giờ hoặc thức khuya. Kỷ tử đơcj gọi là "quả bổ gan".

Món trứng hấp có thể ăn tráng miệng một tuần 3 lần. (Ảnh: Sohu)

Công thức làm trứng hấp với kỷ tử, táo đỏ: Chuẩn bị 2 quả trứng gà, 10gr kỷ tử, 3 quả táo đỏ, 100ml nước ấm, 1gr muối.

Đánh tan trứng, thêm nước ấm và muối, trộn đều và rây để loại bỏ bọt. Cho trứng vào bát.

Bỏ lõi của táo đỏ và cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó rắc lên bề mặt hỗn hợp trứng cùng với quả kỷ tử.

Đậy bằng màng bọc thực phẩm và chọc những lỗ nhỏ. Hấp trong 10 phút sau khi nước sôi, sau đó tắt bếp và đun nhỏ lửa trong 2 phút.

Lưu ý: Hấp trứng bằng nước ấm sẽ giúp trứng mềm và mịn hơn. Vị ngọt của kỷ tử và táo đỏ có thể thay thế đường, giúp trứng ít béo và thơm ngon.

Canh rau chân vịt và gan lợn

Rau chân vịt còn được gọi là "rau dọn rác". Nó giàu chất diệp lục và chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột và giảm hấp thụ độc tố.

Món canh rau chân vịt và gan thích hợp để bồi bổ cho cả gia đình. (Ảnh: Sohu)

Nguyên liệu: 150gr rau chân vịt, 100gr gan lợn, 5gr gừng băm nhỏ, 2gr muối, 1gr bột tiêu trắng, 5gr tinh bột.

Gan lợn thái lát, ngâm nước sạch 30 phút để loại bỏ máu, cho bột năng vào ướp 10 phút.

Chần rau chân vịt trong 10 giây để loại bỏ axit oxalic, sau đó vớt ra và cắt thành từng khúc. Đổ nước vào nồi và đun sôi. Cho gừng băm nhỏ và gan heo vào, nấu cho đến khi chuyển màu. Cho rau bina vào và nấu trong 1 phút. Nêm muối và tiêu trắng.

Lưu ý: Khi ngâm gan lợn, bạn nên thay nước 2-3 lần, nước dùng sẽ trong hơn và không còn mùi tanh.

Củ cải muối chanh mật ong

Chanh được coi là "vua giải độc" với hương vị thanh mát. Axit citric và Vitamin C trong chanh giúp gan phân hủy chất béo. Uống một cốc nước ấm với một lát chanh vào buổi sáng là một thói quen đơn giản rất có lợi.

Vị thanh mát của chanh kết hợp vị giòn ngọt của củ cải rất hấp dẫn. (Ảnh: Sohu)

Công thức làm ủ cải muối chanh mật ong: Chuẩn bị 200gr củ cải trắng, 1 quả chanh, 20gr mật ong, 2gr muối.

Cắt củ cải thành lát mỏng, thêm muối và ướp trong 10 phút, sau đó vắt bớt nước. Bỏ hạt chanh và xếp xen kẽ vào bát cùng với lát củ cải. Rưới thêm mật ong.

Ướp trong tủ lạnh 2 tiếng, có vị chua ngọt, rất ngon miệng và giảm béo.

Lưu ý: Bỏ hạt chanh để tránh vị đắng và tăng hoặc giảm lượng mật ong tùy theo khẩu vị.

Cháo sữa yến mạch

Yến mạch giàu beta-glucan, giúp giảm tích tụ mỡ trong gan và giảm gánh nặng cho gan. Tốt nhất bạn nên chọn yến mạch nguyên hạt không đường.

Cháo yến mạch thích hợp sử dụng vào bữa sáng. (Ảnh: Sohu)

Nguyên liệu: 50gr yến mạch, 200ml sữa, 10gr hạt, 10 quả việt quất.

Thêm nước và nấu yến mạch cho đến khi mềm (tỷ lệ nước và yến mạch là 2:1). Sau khi tắt bếp, đổ sữa vào và khuấy đều, sau đó rắc thêm các loại hạt và quả việt quất.

Lưu ý: Bạn có thể ngâm yến mạch và sữa trong tủ lạnh vào đêm hôm trước và hâm nóng lại để ăn vào ngày hôm sau, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiện lợi.

Gan của chúng ta thường rất khỏe mạnh, vì vậy một khi vấn đề phát sinh, chúng thường đã ở giai đoạn nặng. Bạn nên thường xuyên bổ sung năm loại thực phẩm bổ gan kể trên vào chế độ ăn uống hàng ngày và áp dụng lối sống khoa học để chăm sóc gan tốt hơn.