Quả táo bên ngoài tươi rói, bên trong bị thâm có phải do chất bảo quản?

(VTC News) -

Không ít người từng rơi vào tình huống mua táo nhập khẩu ở các địa chỉ uy tín, giá cao, nhưng khi bổ ra thì phát hiện bên trong bị thâm, thối dù vỏ ngoài vẫn tươi rói, căng mọng, bóng bẩy. Điều này dễ khiến người tiêu dùng nghi ngờ rằng táo bị “tẩm” quá nhiều chất bảo quản để duy trì sự tươi mới giả tạo ngoài vỏ.

Tuy nhiên, trả lời Báo điện tử VTC News, Tiến sỹ Vũ Thị Tần, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, tình trạng táo bị thâm, hỏng bên trong nhưng vỏ ngoài vẫn tươi không phải do thuốc bảo quản hay hóa chất. Thực tế, hiện tượng này chủ yếu bắt nguồn từ quá trình thu hoạch, bảo quản và vận chuyển.

Một nguyên nhân hiếm khác là táo nhiễm nấm Rhizopus oryzae, loại nấm từng được ghi nhận tại Hàn Quốc. Nấm có thể xâm nhập qua phần cuống hoặc vùng bị dập, tổn thương cơ học, sau đó phát triển âm thầm bên trong mô thịt quả. Tuy nhiên, TS Tần cho biết trường hợp này không phổ biến và thường đi kèm các dấu hiệu nấm mốc rõ ràng như mùi hôi, nấm mốc trên bề mặt.

Táo bên ngoài tươi rói, bên trong bị thâm, thối. (Ảnh: Chuyên gia cung cấp)

Về cơ bản, hiện tượng quả táo bị thâm bên trong liên quan đến phản ứng ôxy hóa tế bào. Khi màng tế bào và các cấu trúc như ty thể, không bào bị tổn thương, enzyme polyphenol oxidase (PPO) sẽ phản ứng với các hợp chất phenolic, tạo ra phức melanin làm cho thịt quả chuyển màu nâu, mềm nhũn và có mùi khó chịu.

Ba nguyên nhân thường gặp gây ra hiện tượng này gồm:

- Tổn thương do nhiệt độ thấp: Khi táo được bảo quản trong điều kiện lạnh không phù hợp, màng tế bào trở nên giòn và dễ vỡ. Sự phá vỡ này dẫn đến phản ứng ôxy hóa bên trong, khiến ruột quả bị thâm nâu dù vỏ ngoài vẫn bình thường.

- Ngộ độc khí CO₂: Khi táo bị bảo quản trong môi trường có lượng khí carbon dioxide (CO₂) tích tụ quá nhiều, ví dụ trong kho lạnh kín, tình trạng này có thể gây stress nội bào, làm hư hại cấu trúc tế bào và khiến thịt quả chuyển màu.

- Táo để lâu, quá già: Những quả táo quá chín hoặc đã được thu hoạch từ lâu có thể bắt đầu quá trình phân hủy từ bên trong. Dù bên ngoài trông vẫn ổn nhờ lớp vỏ bảo vệ nhưng ruột quả có thể đã bắt đầu thối.

Người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua táo có nguồn gốc rõ ràng. (Ảnh: CCHE)

Để tránh mua phải táo bị hư hỏng bên trong, TS Vũ Thị Tần khuyên người tiêu dùng ưu tiên chọn mua táo có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản và vận chuyển đúng quy trình. Cần quan sát kỹ cuống và bề mặt vỏ, những vùng dập nát, mềm bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Tránh mua táo quá cũ, đã để lâu trên kệ. Nếu có thể, hãy mua tại các cửa hàng uy tín có điều kiện bảo quản lạnh tiêu chuẩn.