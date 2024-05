5 mẹo đơn giản giúp mỡ thừa đốt cháy 'ầm ầm' ngay cả khi ngủ

(VTC News) -

Giấc ngủ không chỉ giúp chúng ta duy trì sức khỏe và nó còn rất quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình giảm cân. Vậy tại sao không áp dụng thêm 5 mẹo hiệu quả dưới đây để tăng cường hiệu quả đốt cháy mỡ thừa của bản thân khi đang ngủ?

Không ăn sát giờ ngủ

Ăn sát giờ ngủ sẽ khiến quá trình trao đổi chất của cơ thể bị thay đổi, tăng cảm giác đói vào sáng sớm hôm sau và khiến chúng ta khó giảm cân lâu dài. (Ảnh: Bright Side)

Nghiên cứu từ trường Đại học Harvard được công bố trên tạp chí Cell Metabolism chứng minh rằng, ăn sát giờ ngủ sẽ làm rối loạn hormone điều hòa cơ thể. Nó còn khiến cho quá trình trao đổi chất của cơ thể bị thay đổi, tăng cảm giác đói vào sáng sớm hôm sau và khiến chúng ta khó giảm cân lâu dài.

Hơn nữa, ăn gần giờ ngủ, cơ thể đốt cháy ít calo hơn và calo chuyển thành chất béo dự trữ dễ dàng hơn.

Kết quả của 2 nhóm người tham gia thí nghiệm cho thấy, những người ăn muộn xu hướng cảm thấy đói nhanh hơn trong thời gian thức dậy. Đặc biệt là vào buổi sáng, họ thèm đồ ăn có tinh bột hoặc thịt. Do đó, để tránh việc tăng cân mất kiểm soát, bạn nên tránh ăn trong vòng 2-3 giờ trước khi đi ngủ.

Nhịn ăn gián đoạn sau bữa tối

Nhịn ăn gián đoạn là phương pháp ăn uống đang ngày càng phổ biến. Trong năm 2014, các nhà nghiên cứu nhận thấy người nhịn ăn gián đoạn giảm được 3-8% trọng lượng trong vòng 3-24 tuần. Một nghiên cứu khác vào năm 2017 cho thấy người đàn ông béo phì liên tục giảm cân nhanh hơn so với giới hạn calo thông thường.

Bạn có thể thử ăn bữa cuối vài giờ trước khi ngủ và nhịn ăn cho đến bữa sáng ngày hôm sau để giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo thay vì glucose để tạo năng lượng trong đêm.

Khi chúng ta ngủ, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái nhịn ăn tự nhiên. Kết hợp điều này với việc nhịn ăn gián đoạn có thể giúp đốt mỡ thừa nhiều hơn trong khi ngủ.

Tập thể dục vào buổi tối

Nếu thực hiện bài tập thể hình hàng đêm theo kiểu mạch nhịp độ nhanh, bạn sẽ tăng nhịp tim và làm tan mỡ trong khi ngủ. (Ảnh: Bright Side)

Trang Eat this not that đăng tải thông tin rằng, nếu thực hiện bài tập thể hình hàng đêm theo kiểu mạch nhịp độ nhanh, bạn sẽ tăng nhịp tim và làm tan mỡ trong khi ngủ. Sau khi tập luyện, cơ thể vẫn tiếp tục đốt cháy calo, ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc ngủ, từ đó giúp bạn giảm mỡ và phát triển cơ bắp.

Ngoài ra, việc thêm các bài tập sức đề kháng giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi, thay đổi thành phần cơ thể và có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, yếu tố quan trọng để phục hồi, sản xuất hormone, giảm căng thẳng và đốt cháy chất béo.

Tắm trước khi ngủ

Tắm hoặc dành một giờ trong bồn tắm vào buổi tối hóa ra có thể khiến bạn giảm cân. Đây là nghiên cứu của tiến sĩ Steve Faulkner, ĐH Loughborough, Anh. Nhiều người đã tham gia làm thí nghiệm gồm một nhóm ngồi vào bồn tắm nước nóng, trong một giờ. Nhóm thứ hai đạp xe trong cùng thời gian đó với tốc độ vừa phải. Kết quả cho thấy, lượng calo được đốt cháy ở hai nhóm này tương đương nhau.

Ngoài ra, tắm còn là cách tuyệt vời để thư giãn vào buổi tối và loại bỏ căng thẳng. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ nên tắm từ 1 - 2 giờ trước khi đi ngủ. Không nên tắm nước quá lạnh hoặc quá nóng vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đảm bảo nhiệt độ phòng luôn mát mẻ

Ngủ với nhiệt độ lạnh có thể kích hoạt quá trình đốt cháy calo và góp phần giảm cân. (Ảnh: Bright Side)

Vào buổi tối, con người cần một không gian có nhiệt độ thấp hơn, tốt nhất là 18 độ C. Ở trong phòng lạnh có thể mang lại lợi ích đốt cháy calo. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiếp xúc với nhiệt độ lạnh có thể kích hoạt quá trình đốt cháy calo và góp phần giảm cân.

Hơn nữa, ngủ trong phòng có nhiệt độ thấp sẽ thúc đẩy sản xuất melatonin, còn được gọi là “hormone giấc ngủ” của cơ thể. Nó cũng là một chất chống oxy hóa, có nghĩa là nó đóng vai trò như một loại hormone chống lão hóa cho cơ thể.