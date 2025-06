5 loại quả nhiều vitamin C hơn cả cam

(VTC News) -

Theo ThS.BS Nguyễn Thu Trang, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, trong y học cổ truyền, vitamin C là vi chất thiết yếu giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, tham gia vào quá trình tạo collagen, cải thiện hấp thu sắt và bảo vệ tế bào khỏi tác nhân oxy hóa.

Một quả cam trung bình chứa khoảng 70mg vitamin C, đáp ứng gần như đủ nhu cầu hàng ngày của người trưởng thành. Tuy nhiên, dưới đây là 5 loại quả phổ biến có hàm lượng vitamin C cao hơn cả cam.

Quả ổi

Hàm lượng vitamin C trong ổi khoảng 228mg/100g (gấp hơn 3 lần cam). Ổi là loại quả rẻ, dễ tìm nhưng lại là nguồn cung cấp vitamin C hàng đầu. Ngoài ra, ổi còn chứa nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol máu. Ăn 1 quả ổi mỗi ngày giúp tăng đề kháng và làm đẹp da.

Quả kiwi

Kiwi vị chua ngọt, dễ ăn, là loại trái cây phổ biến trong các món salad và tráng miệng. Ngoài vitamin C, kiwi còn giàu vitamin K, kali và chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và kiểm soát huyết áp. Hàm lượng vitamin C trong kiwi chiếm 93mg/100g.

Cam giàu vitamin C nhưng không phải là nhiều nhất. (Ảnh minh họa)

Quả dâu tây

Vitamin C trong dâu tây chiếm 85mg/100g, dâu tây không chỉ ngon mà còn chứa lượng lớn vitamin C, đồng thời cung cấp các hợp chất chống viêm, tốt cho tim mạch và giúp làm sáng da. Ăn 5–6 quả dâu tây mỗi ngày là đủ vitamin C, bác sĩ Trang khuyến nghị.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ không chỉ làm món ăn thêm hấp dẫn mà còn là “kho” vitamin C và A tự nhiên, hàm lượng vitamin C khoảng 190mg/100g. Ngoài ra, loại quả này chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp làm chậm quá trình lão hóa, tốt cho mắt và da.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây dễ tiêu, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ. Hàm lượng vitamin C khoảng 60-90mg/100g (tùy giống đu đủ). Không chỉ giàu vitamin C, đu đủ còn chứa enzym papain hỗ trợ tiêu hóa và vitamin A giúp sáng mắt, đẹp da.

ThS.BS Nguyễn Thu Trang cho biết, nhu cầu vitamin C mỗi ngày của người trưởng thành là khoảng 65–90mg. Cơ thể không dự trữ vitamin C, do đó cần bổ sung đều đặn qua thực phẩm. Dù vitamin C ít gây tác dụng phụ, nhưng lạm dụng liều cao (trên 2000mg/ngày) có thể gây tiêu chảy, sỏi thận.

Bổ sung vitamin C đúng cách từ thực phẩm tự nhiên là cách đơn giản và hiệu quả giúp cơ thể tăng sức đề kháng, cải thiện làn da và phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt trong mùa nắng nóng hoặc thời điểm giao mùa.